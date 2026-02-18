 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

На ЗАЭС заявили об окончательном закреплении юридического статуса станции

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости
Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Выдача Запорожской атомной электростанции лицензий на эксплуатацию окончательно закрепляет юридический статус станции как объекта российской атомной энергетики.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы станции, опубликованном в ее телеграм-канале.

Пост посвящен получению станцией лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока № 2. На АЭС прошла торжественная церемония, которую посетили глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Александр Трембицкий. Срок действия лицензии составляет десять лет.

«Получение лицензии на энергоблок № 2 является плановым этапом интеграции станции в правовое поле Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ранее Ростехнадзор уже выдал станции лицензии на эксплуатацию радиационных источников, хранилища отработавшего ядерного топлива, а также энергоблока № 1.

«Выданные документы окончательно закрепляют юридический статус станции как объекта российской атомной энергетики», — отметили в пресс-службе.

На Запорожской АЭС сообщили о напряженной ситуации из-за атак ВСУ
Политика
Фото:Дмитрий Григорьев / Global Look Press

Директор ЗАЭС Юрий Черничук в начале января заявил, что станция является российским объектом, а вариант совместного управления ею он не рассматривает как возможный. Станция находится под контролем России с марта 2022 года и расположена на территории Запорожской области, которую в октябре 2022 года включили в состав России. При этом подключение станции к российской энергосистеме остается незавершенным: из-за боевых действий объект находится в режиме «холодного останова».

