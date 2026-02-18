 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

Киев подтвердил договоренность о следующем раунде переговоров с Россией

Сюжет
Переговоры России и Украины
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Спикер МИД Украины Георгий Тихий подтвердил договоренность о следующей встрече украинской делегации с российской переговорной группой, сообщает «Страна».

«Могу сказать в общих чертах; есть принципиальная договоренность о следующей встрече, но детали и даты пока раскрывать — по понятным причинам — не будем. Больше деталей будет после возвращения украинской делегации, которая предоставит более подробный отчет президенту», — сказал он.

Глава офиса президента Владимира Зеленского, член украинской делегации Кирилл Буданов назвал переговоры в Швейцарии «непростыми, но важными», а также подтвердил, что в ближайшее время ожидается еще один раунд.

Мединский раскрыл, с кем встречался в Женеве после переговоров
Политика
Владимир Мединский (в центре)

Предыдущие переговоры между Россией, США и Украиной прошли 17–18 февраля в Женеве — как в двустороннем формате, Москва — Киев, так и в трехстороннем, с участием Вашингтона.

Возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский заявил по итогам второго дня переговоров, что в ближайшее время планируется провести следующую встречу. Он также рассказал, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Женева Военная операция на Украине Украина переговоры Россия
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Материалы по теме
Мединский провел закрытые переговоры перед отъездом делегации из Женевы
Политика
Захарова заявила, что следит за встречами в Женеве «по новостным лентам»
Политика
Эксперты увидели повод для оптимизма после переговоров в Женеве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Научрук ВШЭ предупредил о риске «раздувания» числа бюджетных мест в вузах
РАДИО
 Общество, 17:16
«Дом.РФ» обозначил точный размер дивидендов за 2025 год Инвестиции, 17:10
Американка Шиффрин стала трехкратной олимпийской чемпионкой в слаломе Спорт, 17:04
Минфин разместил рекордный объем гособлигаций с постоянным купоном Инвестиции, 17:00
Киев подтвердил договоренность о следующем раунде переговоров с Россией Политика, 17:00
«Ренессанс Капитал» закрыл сделку по покупке «Ситибанка» Бизнес, 16:58
Аэропорт Ярославля закрыли для полетов Политика, 16:54
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Плющенко заявил, что для Петросян любое призовое место на ОИ уже победа Спорт, 16:54
Ретейлеры опровергли введение ограничений на продажу огурцов Общество, 16:52
Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram Технологии и медиа, 16:50
МВД предложило новые ограничения на денежные переводы и выдачу наличных Общество, 16:49
Мединский раскрыл, с кем встречался в Женеве после переговоров Политика, 16:48
ВТБ сообщил о росте спроса на цифровые банковские сервисы для бизнеса Отрасли, 16:46
Китайская фристайлистка завоевала золото в акробатике на Олимпиаде Спорт, 16:45