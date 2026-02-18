Киев подтвердил договоренность о следующем раунде переговоров с Россией
Спикер МИД Украины Георгий Тихий подтвердил договоренность о следующей встрече украинской делегации с российской переговорной группой, сообщает «Страна».
«Могу сказать в общих чертах; есть принципиальная договоренность о следующей встрече, но детали и даты пока раскрывать — по понятным причинам — не будем. Больше деталей будет после возвращения украинской делегации, которая предоставит более подробный отчет президенту», — сказал он.
Глава офиса президента Владимира Зеленского, член украинской делегации Кирилл Буданов назвал переговоры в Швейцарии «непростыми, но важными», а также подтвердил, что в ближайшее время ожидается еще один раунд.
Предыдущие переговоры между Россией, США и Украиной прошли 17–18 февраля в Женеве — как в двустороннем формате, Москва — Киев, так и в трехстороннем, с участием Вашингтона.
Возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский заявил по итогам второго дня переговоров, что в ближайшее время планируется провести следующую встречу. Он также рассказал, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми.
