Ретейлеры опровергли введение ограничений на продажу огурцов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Ретейлеры X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») и «Лента» заявили об отсутствии ограничений на объемы продажи огурцов в одни руки. Представители компаний пояснили РБК, что текущая ситуация с ценами на овощи носит сезонный характер и усугубляется аномальными холодами.

«Торговые сети Х5 не вводили ограничения на продажи огурцов», — заявили РБК в пресс-службе компании.

В пресс-службе компании «Лента» объяснили, что подорожание огурцов связано со снижением урожайности в теплицах из-за аномальных холодов, повышенным спросом на овощи после новогодних праздников и логистическими издержками.

«Рост закупочных цен на огурцы связан с их зависимостью от тепличного производства: в январе—феврале цены растут максимально из-за короткого светового дня, роста энергозатрат на освещение и обогрев, а также естественного цикла сбора урожая. Это типичная сезонная динамика», — сказал менеджер по связям с общественностью группы «Лента» Тимофей Гончарук.

В «Ленте» подчеркнули, что сейчас рост цен на огурцы начинает замедляться. Чтобы стабилизировать ситуацию, компания ищет альтернативных поставщиков в южных регионах России — в Ставрополье, Краснодарском крае, Дагестане, а также расширяет импорт из Белоруссии и Армении.

«Мы не ограничиваем продажу товаров: покупатель может приобрести любое его количество, но акционная цена распространяется только на определенный объем», — пояснили в пресс-службе ретейлера.

Ранее издание «Сиб.фм» писало, что в одной из торговых сетей Новосибирска ввели ограничения на продажу огурцов — не более 5 кг в одни руки. Издание сообщило и о подорожании овощей. Так, в некоторых магазинах цена за 1 кг огурцов достигает 760 руб., уточнило издание.

На фоне сообщений о резком подорожании огурцов ФАС направила запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта и компаниям, входящим в группы РОСТ, «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы регионов» и «Мое лето». В ведомстве отметили, что служба анализирует данные. По результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования», заявили в ФАС.