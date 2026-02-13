Сильнейшее за 10 лет обледенение угрожает Финскому заливу
Финскому заливу грозит самое масштабное обледенение за последние 10 лет — уже сейчас лед заметен вдоль финского побережья вплоть до Архипелагового моря, пишет газеты Helsingin Sanomat.
Издание отмечает, что в мягкие зимы льда на заливе почти нет, предыдущая «ледовая» зима была 15 лет назад — тогда вся северная часть Балтийского моря была полностью покрыта льдом.
По словам эксперта из Финского метеорологического института Алекси Аролы, сейчас толщина даже припайного — неподвижного — льда составляет 10–40 см, а восточная часть Финского залива замерзла.
«Уровень льда в Финском заливе значительно выше среднего за последние двадцать лет», — сказал эксперт.
«Весь Финский залив не закрыт, потому что лед движется в сторону моря. Недавно он сначала дрейфовал на восток, а теперь движение повернуло в сторону финского побережья», — сказал он.
Ученый отметил, что дрейфующий лед есть и в середине залива. При этом Ботнический — самый северный залив Балтики, расположенный между Швецией и Финляндией — а также район архипелага Кваркен полностью покрыты льдом. В Архипелаговом море (часть Балтийского моря между Ботническим и Финским заливами) внешний архипелаг также начал замерзать.
