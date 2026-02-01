Трамп рассказал о переговорах с Европой по Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Европой по Гренландии уже идут. Он считает, что многое уже удалось согласовать. Об этом американский лидер заявил в разговоре с журналистами. Трансляция опубликована на Youtube-канале Белого дома.

«Мы начали переговоры, и я думаю, что по ним уже в значительной степени достигнуто согласие. <...> Я думаю, это будет хорошая сделка для всех. Очень важная сделка с точки зрения национальной безопасности. Я думаю, мы заключим эту сделку», — сказал Трамп.

