 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп рассказал о переговорах с Европой по Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Европой по Гренландии уже идут. Он считает, что многое уже удалось согласовать. Об этом американский лидер заявил в разговоре с журналистами. Трансляция опубликована на Youtube-канале Белого дома.

«Мы начали переговоры, и я думаю, что по ним уже в значительной степени достигнуто согласие. <...> Я думаю, это будет хорошая сделка для всех. Очень важная сделка с точки зрения национальной безопасности. Я думаю, мы заключим эту сделку», — сказал Трамп.

Материал дополняется. 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Романов Илья
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Трамп назвал Си Цзиньпина «боссом» на фоне чисток в армии Китая Политика, 07:09
Какая страна стала рекордсменом по закупке российской водки. Инфографика Бизнес, 07:07
Бывшего премьер-министра Украины Яценюка объявили в розыск в России Политика, 06:45
Трамп рассчитывает, что Китай и Индия будут покупать нефть у Венесуэлы Политика, 06:19
Трамп рассказал о переговорах с Европой по Гренландии Политика, 05:52
Трамп надеется, что США смогут заключить «приемлемую» сделку с Ираном Политика, 05:34
Врачи сообщили, какие ошибки лечения «подсветил» новый стандарт по гриппу Общество, 05:30
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Мебельный цех загорелся на площади в тысячу кв. м во Владивостоке Общество, 05:02
NASA подписало соглашение о запуске пятой частной экспедиции на МКС Общество, 04:37
Кир Стармер признался, что у него есть Лабубу Политика, 04:13
Россияне назвали свои главные страхи перед путешествиями Общество, 04:01
Уитакер счел мирную сделку первым шагом к решению украинского кризиса Политика, 04:00
В Запорожской области 6 населенных пунктов частично остаются без света Политика, 03:34
10 человек пострадали при падении вахтовки с моста в реку на Камчатке Общество, 03:03