Трамп рассказал о переговорах с Европой по Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Европой по Гренландии уже идут. Он считает, что многое уже удалось согласовать. Об этом американский лидер заявил в разговоре с журналистами. Трансляция опубликована на Youtube-канале Белого дома.
«Мы начали переговоры, и я думаю, что по ним уже в значительной степени достигнуто согласие. <...> Я думаю, это будет хорошая сделка для всех. Очень важная сделка с точки зрения национальной безопасности. Я думаю, мы заключим эту сделку», — сказал Трамп.
Материал дополняется.
