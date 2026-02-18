Bild заявила о «русском следе» в кибератаке на Deutsche Bahn

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Германии несколько часов нельзя было купить билеты железнодорожного оператора Deutsche Bahn — приложение и сайт перестали работать на федеральном уровне. Как пишет Bild, виной тому — масштабная кибератака, за которой «стоят российские хакеры».

На чем основано утверждение, издание не уточняет, однако указывает, что хакеры «обрушились» на цифровую защиту Deutsche Bahn и цель киберпреступников была в том, чтобы «полностью парализовать системы, остановить продажу билетов и отключить информацию о пассажирах».

Сам сбой в работе цифровых каналов Deutsche Bahn произошел во вторник, как пишет Bild, он коснулся «миллионов пассажиров». В настоящее время меры безопасности усилены и системы работают стабильно.

«Атаки были скоординированы. Это была цифровая осада», — сообщил газете один из работников железной дороги.

По информации самой компании, случившееся представляло собой DDoS-атаку на IТ-системы железной дороги — они были перегружены потоком автоматических запросов.