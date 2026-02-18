Bild заявила о «русском следе» в кибератаке на Deutsche Bahn
В Германии несколько часов нельзя было купить билеты железнодорожного оператора Deutsche Bahn — приложение и сайт перестали работать на федеральном уровне. Как пишет Bild, виной тому — масштабная кибератака, за которой «стоят российские хакеры».
На чем основано утверждение, издание не уточняет, однако указывает, что хакеры «обрушились» на цифровую защиту Deutsche Bahn и цель киберпреступников была в том, чтобы «полностью парализовать системы, остановить продажу билетов и отключить информацию о пассажирах».
Сам сбой в работе цифровых каналов Deutsche Bahn произошел во вторник, как пишет Bild, он коснулся «миллионов пассажиров». В настоящее время меры безопасности усилены и системы работают стабильно.
«Атаки были скоординированы. Это была цифровая осада», — сообщил газете один из работников железной дороги.
По информации самой компании, случившееся представляло собой DDoS-атаку на IТ-системы железной дороги — они были перегружены потоком автоматических запросов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Швеция назвала Россию главной угрозой
Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»
Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке
Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США