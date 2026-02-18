 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Bild заявила о «русском следе» в кибератаке на Deutsche Bahn

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Германии несколько часов нельзя было купить билеты железнодорожного оператора Deutsche Bahn — приложение и сайт перестали работать на федеральном уровне. Как пишет Bild, виной тому — масштабная кибератака, за которой «стоят российские хакеры».

На чем основано утверждение, издание не уточняет, однако указывает, что хакеры «обрушились» на цифровую защиту Deutsche Bahn и цель киберпреступников была в том, чтобы «полностью парализовать системы, остановить продажу билетов и отключить информацию о пассажирах».

Российский хакер получил 16 лет за госизмену
Политика
Андрей Смирнов

Сам сбой в работе цифровых каналов Deutsche Bahn произошел во вторник, как пишет Bild, он коснулся «миллионов пассажиров». В настоящее время меры безопасности усилены и системы работают стабильно.

«Атаки были скоординированы. Это была цифровая осада», — сообщил газете один из работников железной дороги.

По информации самой компании, случившееся представляло собой DDoS-атаку на IТ-системы железной дороги — они были перегружены потоком автоматических запросов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Германия ФРГ русские хакеры хакеры сбой кибератаки
Материалы по теме
ВТБ узнал, сколько россиян теряли деньги из-за хакерских атак на банки
Финансы
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть
Технологии и медиа
Эксперты назвали самые атакуемые хакерами сферы в России
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Научрук ВШЭ предупредил о риске «раздувания» числа бюджетных мест в вузах
РАДИО
 Общество, 17:16
«Дом.РФ» обозначил точный размер дивидендов за 2025 год Инвестиции, 17:10
Американка Шиффрин стала трехкратной олимпийской чемпионкой в слаломе Спорт, 17:04
Минфин разместил рекордный объем гособлигаций с постоянным купоном Инвестиции, 17:00
Киев подтвердил договоренность о следующем раунде переговоров с Россией Политика, 17:00
«Ренессанс Капитал» закрыл сделку по покупке «Ситибанка» Бизнес, 16:58
Аэропорт Ярославля закрыли для полетов Политика, 16:54
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Плющенко заявил, что для Петросян любое призовое место на ОИ уже победа Спорт, 16:54
Ретейлеры опровергли введение ограничений на продажу огурцов Общество, 16:52
Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram Технологии и медиа, 16:50
МВД предложило новые ограничения на денежные переводы и выдачу наличных Общество, 16:49
Мединский раскрыл, с кем встречался в Женеве после переговоров Политика, 16:48
ВТБ сообщил о росте спроса на цифровые банковские сервисы для бизнеса Отрасли, 16:46
Китайская фристайлистка завоевала золото в акробатике на Олимпиаде Спорт, 16:45