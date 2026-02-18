«Магнит» после обрушения крыши склада не ожидает перебоев с поставками

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Торговая сеть «Магнит» не ожидает перебоев с поставками продуктов в магазины Татарстана и соседние регионы после частичного обрушения кровли на распределительном центре в Зеленодольске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Часть поставок будет осуществляться с соседних четырех складов компании. В этой связи возможна временная замена части локального ассортимента товарами-аналогами», — уточнили в компании, отметив, что часть распределительного центра возобновит работу в ближайшее время.

По предварительной оценке компании, было повреждено не более 10% кровли здания и несколько складских камер. В пресс-службе уточнили, что здание склада застраховано. «Размер ущерба еще предстоит оценить. Склад будет полностью восстановлен в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

Крыша в одном из корпусов распределительного центра «Магнит» в Зеленодольске обрушилась утром 18 февраля. По данным главного управления МЧС республики, площадь обрушения составила 540 кв. м. Последствия ликвидировали 98 спасателей и 31 единица техники. «В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы на предмет возможного наличия людей», — уточнили в ведомстве.

В «Магните» предполагают, что конструкции не выдержали веса осадков. «Причиной повреждения кровли могли стать аномальные погодные условия — на фоне обильных осадков, в том числе мокрого снега, высота снежного покрова в Татарстане побила 60-летний рекорд», — пояснили в компании.

В результате обрушения крыши пострадала женщина. Ее госпитализировали с переломом ноги. Компания «Магнит» пообещала оказать помощь пострадавшей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура проводит проверку по факту соблюдения требований градостроительного законодательства при вводе обрушившегося здания в эксплуатацию, а также требований законодательства об охране труда.