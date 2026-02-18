 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Татарстане при обрушении крыши склада «Магнит» пострадала женщина

В Татарстане при обрушении крыши склада «Магнит» пострадала женщина
Video

Женщина пострадала при обрушении кровли одного из корпусов распределительного центра «Магнит» под Зеленодольском в Татарстане. Ее госпитализировали в центральную районную больницу, сообщает пресс-служба мэрии города.

Инцидент произошел около 10:30 утра 18 февраля. Как сообщили РБК в пресс-службе МЧС республики, обрушилась кровля одноэтажного здания на улице Машиностроителей. В ведомстве уточнили, что в здании находится склад распределительного центра «Магнит». По предварительным данным, площадь обрушения составила около 250 кв. м.

РБК обратился за комментарием в «Магнит».

В Татарстане обрушилась крыша трехэтажного склада
Общество
Фото:Екатерина Сычкова / URA.ru / Global Look Press

В результате ЧП пострадала женщина. Ее доставили в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

Для ликвидации последствий обрушения и разбора завалов были направлены 82 спасателя и 27 единиц техники. На месте происшествия также находятся мэр города Михаил Афанасьев и прокурор.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Анастасия Карева, Анастасия Серова Анастасия Серова
Республика Татарстан обрушение крыши пострадавший МЧС Зеленодольск «Магнит»
Материалы по теме
В подмосковной деревне под тяжестью снега рухнула крыша «Пятерочки»
Общество
После обрушения крыши в сельской школе Новосибирской области завели дело
Общество
В Новосибирской области обрушилась крыша здания сельской школы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Госдуме предложили ввести разовый налог на покупку дорогих автомобилей Политика, 14:08
Итоги переговоров в Женеве. Спецэфир телеканала РБК Политика, 14:06
Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году Политика, 14:02
Axios узнал о тайных переговорах Рубио с внуком Кастро Политика, 14:02
В Женеве прошел третий раунд переговоров по Украине. Фоторепортаж Политика, 13:59 
Словакия объявила о кризисе и приостановила экспорт топлива на Украину Политика, 13:58
АвтоВАЗ рассказал о применении новой технологии при производстве Lada Azimut Авто, 13:57
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
47-летний Мэнни Пакьяо проведет бой с Русланом Проводниковым Спорт, 13:54
Захарова заявила, что Норвегии мерещится «рука Кремля» Политика, 13:51
Дума одобрила законопроект о профилактике «уклонения от защиты страны» Политика, 13:50
Совет Федерации одобрил закон о штрафах для строителей Недвижимость, 13:50
В половине мегаполисов России продажи новостроек удвоились или утроились Недвижимость, 13:45
Мосбиржа планирует маркировать слишком непрозрачных эмитентов с 1 апреля Инвестиции, 13:43