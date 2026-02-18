В Татарстане при обрушении крыши склада «Магнит» пострадала женщина

Video

Женщина пострадала при обрушении кровли одного из корпусов распределительного центра «Магнит» под Зеленодольском в Татарстане. Ее госпитализировали в центральную районную больницу, сообщает пресс-служба мэрии города.

Инцидент произошел около 10:30 утра 18 февраля. Как сообщили РБК в пресс-службе МЧС республики, обрушилась кровля одноэтажного здания на улице Машиностроителей. В ведомстве уточнили, что в здании находится склад распределительного центра «Магнит». По предварительным данным, площадь обрушения составила около 250 кв. м.

РБК обратился за комментарием в «Магнит».

В результате ЧП пострадала женщина. Ее доставили в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

Для ликвидации последствий обрушения и разбора завалов были направлены 82 спасателя и 27 единиц техники. На месте происшествия также находятся мэр города Михаил Афанасьев и прокурор.