 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Захарова заявила, что следит за встречами в Женеве «по новостным лентам»

МИД: информацию о переговорах в Женеве представят по линии делегации России
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информацию о результатах переговоров в Женеве по украинскому урегулированию будет предоставлять российская делегация. В самом МИДе пока воздерживаются от комментариев, но «ждут новостей».

«Информация будет предоставлена, конечно, по линии уполномоченных на то представителей нашей страны в делегации, как это всегда и было <...> Позже мы, возможно, эту тему разовьем. Я слежу по новостным лентам, переговоры только завершились», — сказала дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Итоги переговоров в Женеве. Спецэфир телеканала РБК
Политика

Переговоры между Россией, США и Украиной проходили 17–18 февраля как в двустороннем формате, Москва — Киев, так и в трехстороннем, с участием Вашингтона. По словам источника РБК в переговорной группе, в первый день диалог был «очень напряженным».

Возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский заявил, что дискуссии во второй день длились около двух часов — были тяжелыми, но деловыми. Также он сообщил, что в ближайшее время планируется провести следующую встречу.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Захарова Женева Военная операция на Украине переговоры
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Материалы по теме
Итоги переговоров в Женеве. Спецэфир телеканала РБК
Политика
Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году
Политика
В Женеве прошел третий раунд переговоров по Украине. Фоторепортаж
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Путин проведет переговоры с президентом возрождения Мадагаскара Политика, 15:43
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40
В Южной Корее пообещали ужесточить наказание за запуск дронов в КНДР Политика, 15:30
Венгерская компания MOL заказала поставки нефти из России через Хорватию Политика, 15:30
В федерации футбола Мали сообщили, что сыграют с Россией в марте Спорт, 15:26
Совфед одобрил закон об ответственности губернаторов за детский отдых Общество, 15:23
Рассекретили до дебюта. Что известно об Audi RS5 нового поколения Авто, 15:23
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Эксперты увидели повод для оптимизма после переговоров в Женеве
РАДИО
 Политика, 15:21
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Китайский сноубордист победил в слоупстайле на Олимпиаде Спорт, 15:19
Главный онколог Минздрава анонсировал вакцину против рака легких Общество, 15:19
Прокуратура попросила приговорить рэпера Гуфа к двум годам условно Общество, 15:11
Костин оценил идею о лимите в 20 карт словами «в бумажник не влезет» Финансы, 15:08
«Магнит» после обрушения крыши склада не ожидает перебоев с поставками Общество, 15:03