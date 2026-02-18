Захарова заявила, что следит за встречами в Женеве «по новостным лентам»

Мария Захарова (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информацию о результатах переговоров в Женеве по украинскому урегулированию будет предоставлять российская делегация. В самом МИДе пока воздерживаются от комментариев, но «ждут новостей».

«Информация будет предоставлена, конечно, по линии уполномоченных на то представителей нашей страны в делегации, как это всегда и было <...> Позже мы, возможно, эту тему разовьем. Я слежу по новостным лентам, переговоры только завершились», — сказала дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Переговоры между Россией, США и Украиной проходили 17–18 февраля как в двустороннем формате, Москва — Киев, так и в трехстороннем, с участием Вашингтона. По словам источника РБК в переговорной группе, в первый день диалог был «очень напряженным».

Возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский заявил, что дискуссии во второй день длились около двух часов — были тяжелыми, но деловыми. Также он сообщил, что в ближайшее время планируется провести следующую встречу.