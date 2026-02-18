 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Итоги переговоров в Женеве. Спецэфир телеканала РБК

Спецэфир телеканала РБК по итогам переговоров в Женеве
Сюжет
Переговоры России и Украины

В Женеве завершились двухдневные переговоры России, США и Украины. Подводим итоги переговоров в эфире телеканала РБК.

Как прошел третий раунд переговоров по Украине в Женеве. Главное
Политика
Фото:Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Переговоры Россия Украина США Швейцария Женева
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40
В Южной Корее пообещали ужесточить наказание за запуск дронов в КНДР Политика, 15:30
Венгерская компания MOL заказала поставки нефти из России через Хорватию Политика, 15:30
В федерации футбола Мали сообщили, что сыграют с Россией в марте Спорт, 15:26
Совфед одобрил закон об ответственности губернаторов за детский отдых Общество, 15:23
Рассекретили до дебюта. Что известно об Audi RS5 нового поколения Авто, 15:23
Эксперты увидели повод для оптимизма после переговоров в Женеве
 Политика, 15:21
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Китайский сноубордист победил в слоупстайле на Олимпиаде Спорт, 15:19
Главный онколог Минздрава анонсировал вакцину против рака легких Общество, 15:19
Прокуратура попросила приговорить рэпера Гуфа к двум годам условно Общество, 15:11
Костин оценил идею о лимите в 20 карт словами «в бумажник не влезет» Финансы, 15:08
«Магнит» после обрушения крыши склада не ожидает перебоев с поставками Общество, 15:03
Чем закончились переговоры в Женеве. Спецэфир телеканала РБК Политика, 15:00