Политика⁠,
0

Венгерская компания MOL заказала поставки нефти из России через Хорватию

Сийярто: компания MOL заказала поставки нефти из России через Хорватию в Венгрию
Фото: Zuzana Gogova / Getty Images
Фото: Zuzana Gogova / Getty Images

Венгерская компания MOL заказала первые партии нефти из России, которые будут переправляться в Венгрию через Хорватию, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает MTI.

«Компания MOL уже заказала первые партии, которые уже находятся в пути. Они прибудут в хорватский порт практически в начале марта, откуда доставка нефти на венгерские и словацкие нефтеперерабатывающие заводы займет от пяти до десяти дней», — сказал министр.

Также Венгрия и Хорватия обратились в Еврокомиссию с просьбой применить правило, согласно которому страны могут закупать российскую нефть и перевозить ее по морскому маршруту в случае невозможности трубопроводных поставок. Просьба об изменении маршрута поставок связана с тем, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение не возобновлять поставки нефти в Венгрию.

«Намерение украинского президента состоит в том, чтобы создать нефтяной кризис в Венгрии, однако венгерское правительство подготовлено к таким ситуациям», — подчеркнул Сийярто.

Венгрия и Словакия призвали Хорватию открыть транзит нефти из России
Политика

В данный момент Венгрия имеет в хранилищах нефть, которой хватит более чем на три месяца. Обращение было направлено в Хорватию, через которую будет перевозиться нефть, 15 февраля, сообщал Сийярто.

О повреждении трубопровода «Дружба» и приостановке поставки нефти по нему стало известно 13 февраля. Минэнерго Словакии сообщало, что угрозы энергетической безопасности страны нет. Россия в феврале не поставляла нефть в Словакию и Венгрию, а сокращение объемов прокачки по «Дружбе» стало заметным еще в январе — тогда совокупные поставки в обе страны упали почти до 150 тыс. бар. в сутки.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Хорватия нефть Венгрия
