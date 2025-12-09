Российские ученые выпустили первые тестовые серии вакцины от рака
Фабрика научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи выпустила первые три тестовые серии вакцины от рака, созданной на основе мРНК-технологии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Самое главное — в нашем ведущем онкологическом центре Герцена под руководством академика Каприна получен весь разрешительный пакет документов на использование технологии — начиная от диагностики и заканчивая выпуском мРНК и применением у больных людей», — рассказал Александр Гинцбург.
О готовности вакцины против рака стало известно в сентябре этого года. «Последние три года это были регламентированные доклинические исследования. Они доказали безопасность вакцины, в том числе при повторном многократном применении, и высокую эффективность», — рассказывала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
До этого вакцину тестировали на животных. Результаты показали, что препарат подавляет развитие опухоли.
Персонализированную мРНК-вакцину разработали несколько научных команд: Центр имени Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Препарат создается на основе генетического анализа опухоли каждого пациента. Вакцина призвана «научить» иммунную систему организма распознавать раковые клетки.
Подобную вакцину разработали и в Англии. В ходе испытаний она «показала себя многообещающей», однако ограниченной в вопросе лечения разных видов рака. Вакцина должна помочь в предотвращении рецидива рака поджелудочной железы и колоректального рака.
