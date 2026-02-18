Захарова заявила, что Норвегии мерещится «рука Кремля»
Рассуждения властей Норвегии о разведывательной активности России вызывают недоумение, норвежским спецслужбам везде мерещится «рука Кремля». Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.
В начале февраля спецслужбы Норвегии представили доклад, где было сказано об угрозе норвежской и европейской безопасности со стороны России и Китая.
«Вызывают недоумения рассуждения о разведывательной активности России, как они пишут, охватившей, судя по фантазиям норвежских спецслужб, практически все сферы деятельности — будь то работа нашего посольства в Осло, действия научно-исследовательских или рыболовных судов. Везде мерещится норвежским спецслужбам рука Кремля», — сказала представитель ведомства.
Захарова отметила, что подобные заявления уже нанесли ущерб сотрудничеству двух стран в самых разных сферах, в том числе в рыболовстве. Захарова также напомнила, что в 2025 году Норвегия под предлогом разведывательной деятельности России присоединилась к санкциям Евросоюза. Речь идет о введении ограничений против двух мурманских рыбопромысловых компаний — АО «Норебо» и ООО «Мурман Сифуд».
На прошлой неделе главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что Осло не исключает вторжения России. По его словам, у России нет завоевательных целей в Норвегии, однако бóльшая часть российского ядерного арсенала находится недалеко от норвежской границы, на Кольском полуострове.
