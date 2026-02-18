 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Захарова заявила, что Норвегии мерещится «рука Кремля»

Захарова: заявления Норвегии о разведактивности России вызывают недоумение
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Рассуждения властей Норвегии о разведывательной активности России вызывают недоумение, норвежским спецслужбам везде мерещится «рука Кремля». Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.

В начале февраля спецслужбы Норвегии представили доклад, где было сказано об угрозе норвежской и европейской безопасности со стороны России и Китая.

«Вызывают недоумения рассуждения о разведывательной активности России, как они пишут, охватившей, судя по фантазиям норвежских спецслужб, практически все сферы деятельности — будь то работа нашего посольства в Осло, действия научно-исследовательских или рыболовных судов. Везде мерещится норвежским спецслужбам рука Кремля», — сказала представитель ведомства.

Главы разведки и Минобороны Норвегии назвали Россию угрозой
Политика
Тор Сандвик

Захарова отметила, что подобные заявления уже нанесли ущерб сотрудничеству двух стран в самых разных сферах, в том числе в рыболовстве. Захарова также напомнила, что в 2025 году Норвегия под предлогом разведывательной деятельности России присоединилась к санкциям Евросоюза. Речь идет о введении ограничений против двух мурманских рыбопромысловых компаний — АО «Норебо» и ООО «Мурман Сифуд».

На прошлой неделе главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что Осло не исключает вторжения России. По его словам, у России нет завоевательных целей в Норвегии, однако бóльшая часть российского ядерного арсенала находится недалеко от норвежской границы, на Кольском полуострове.

Анастасия Луценко
Мария Захарова МИД Норвегия разведка
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
