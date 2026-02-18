Гладков сообщил подробности ночных атак по Белгороду и пригороду
Минувшей ночью ВСУ выпустили по Белгороду и населенным пунктам Белгородского округа 12 ракет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что во время обстрела Белгорода было выпущено шесть боеприпасов. «Также над городом сбит БПЛА самолетного типа. Повреждены кровля и технический этаж многоквартирного дома, четыре автомобиля, гараж и объекты энергетической инфраструктуры», — написал он.
По населенным пунктам округа украинские военные выпустили шесть боеприпасов. В результате падения обломков ракет в селе Таврово повреждены частный дом, коммерческий объект и линия электропередачи; в селе Драгунское — дом, надворные постройки и два автомобиля; в Дубовом — домовладение и автомобиль.
Кроме того, за сутки по всей области зафиксированы атаки 178 беспилотников, 24 боеприпаса выпущены в ходе пяти обстрелов. Всего под ударами ВСУ оказалось 65 населенных пунктов, пострадали девять мирных жителей.
По данным Минобороны, в минувшую ночь над российскими регионами сбито 43 беспилотника, половина из них — над Брянской областью.
