Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков сообщил подробности ночных атак по Белгороду и пригороду

Гладков: двенадцать ракет выпущено ночью ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Минувшей ночью ВСУ выпустили по Белгороду и населенным пунктам Белгородского округа 12 ракет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что во время обстрела Белгорода было выпущено шесть боеприпасов. «Также над городом сбит БПЛА самолетного типа. Повреждены кровля и технический этаж многоквартирного дома, четыре автомобиля, гараж и объекты энергетической инфраструктуры», — написал он.

Минздрав Чувашии сообщил о пострадавшем после атаки дронов
Политика
Фото:Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

По населенным пунктам округа украинские военные выпустили шесть боеприпасов. В результате падения обломков ракет в селе Таврово повреждены частный дом, коммерческий объект и линия электропередачи; в селе Драгунское — дом, надворные постройки и два автомобиля; в Дубовом — домовладение и автомобиль.

Кроме того, за сутки по всей области зафиксированы атаки 178 беспилотников, 24 боеприпаса выпущены в ходе пяти обстрелов. Всего под ударами ВСУ оказалось 65 населенных пунктов, пострадали девять мирных жителей.

По данным Минобороны, в минувшую ночь над российскими регионами сбито 43 беспилотника, половина из них — над Брянской областью.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
