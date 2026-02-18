 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Женщина попыталась ввезти из Дубая в Россию украшения на ₽18,5 млн

Женщина попыталась ввезти из Дубая в Россию украшения на ₽18,5 млн
Фото: Федеральная таможенная служба
Фото: Федеральная таможенная служба

Сотрудники таможни задержали в аэропорту Внуково 33-летнюю гражданку Азербайджана, которая пыталась провезти в Москву ювелирные украшения стоимостью 18,5 млн руб. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Женщина летела рейсом из Дубая. Когда она пыталась пройти через зеленый коридор, сотрудники таможни нашли в ее чемодане пять колец из белого металла.

Россиянка пыталась ввезти в Москву украшения Cartier на 5 млн руб.
Общество
Фото:ФТС России

Результаты экспертизы подтвердили подлинность изделий. Украшения были изготовлены из золота 750-й пробы и платины 950-й пробы. На них были вставки из бриллиантов. Украшения у женщины изъяли.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн руб.

20 января в аэропорту Шереметьево таможенники задержали россиянку, которая пыталась провезти в сумке украшения бренда Cartier. Их стоимость составила 34 млн руб. В отношении нее возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

