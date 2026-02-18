Женщина попыталась ввезти из Дубая в Россию украшения на ₽18,5 млн
Сотрудники таможни задержали в аэропорту Внуково 33-летнюю гражданку Азербайджана, которая пыталась провезти в Москву ювелирные украшения стоимостью 18,5 млн руб. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).
Женщина летела рейсом из Дубая. Когда она пыталась пройти через зеленый коридор, сотрудники таможни нашли в ее чемодане пять колец из белого металла.
Результаты экспертизы подтвердили подлинность изделий. Украшения были изготовлены из золота 750-й пробы и платины 950-й пробы. На них были вставки из бриллиантов. Украшения у женщины изъяли.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн руб.
20 января в аэропорту Шереметьево таможенники задержали россиянку, которая пыталась провезти в сумке украшения бренда Cartier. Их стоимость составила 34 млн руб. В отношении нее возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой