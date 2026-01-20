 Перейти к основному контенту
Общество
0

Россиянка пыталась ввезти из Дубая украшения Cartier на ₽34 млн

В Шереметьево задержали россиянку из Дубая с украшениями Cartier на 34 млн руб.
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России

Сотрудники таможни задержали в аэропорту Шереметьево 49-летнюю россиянку, которая пыталась провезти в Москву незадекларированные ювелирные украшения бренда Cartier стоимостью 34 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Женщина летела рейсом из Дубая. Когда она пыталась пройти через зеленый коридор, сотрудники таможни нашли в ее сумке колье и браслет, которые были упакованы в фирменные красные чехлы ювелирного дома.

Результаты экспертизы подтвердили подлинность изделий. Украшения были изготовлены из золота 750-й пробы. На них были вставки из драгоценных камней: бриллианты, рубины, сапфиры, рубеллиты, шпинели, аквамарины, спессартины, альмандины и танзаниты.

Таможня в Сочи нашла серьги и колье на 3 млн руб. у пассажирки из Дубая
Общество

По оценке ведомства, сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 9,9 млн руб. В отношении россиянки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса. За уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет либо крупный штраф до 500 тыс. руб.

В середине мая 2025 года в аэропорту Шереметьево задержали пассажира из Китая. Во время досмотра таможенники обнаружили в кармане его брюк золотые часы Hublot стоимостью 3,5 млн руб. В отношении иностранца возбудили уголовное дело о перевозке контрабанды стратегически важных товаров.

