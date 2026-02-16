 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Россиянка пыталась ввезти в Москву украшения Cartier на 5 млн руб.

Таможенники задержали россиянку из Дубая с украшениями Cartier на 5 млн руб.
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России

Сотрудники московской таможни задержали в аэропорту Шереметьево 39-летнюю россиянку, которая пыталась провезти в Москву незадекларированные ювелирные украшения бренда Cartier стоимостью 5 млн руб. Об этом РБК сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Женщина летела рейсом из Дубая. Когда она пыталась пройти через зеленый коридор, сотрудники таможни нашли в ее сумке кольцо, браслет и серьги, которые были упакованы в фирменные красные чехлы ювелирного дома. Пассажирка пояснила, что не знала цену этих украшений, поскольку их подарил муж.

Красноярские таможенники изъяли чучело крокодила у пассажирки

Результаты экспертизы подтвердили подлинность изделий. Украшения были изготовлены из золота 750-й пробы. На них были вставки из бриллиантов.

В отношении женщины возбудили административное дело о недекларировании товаров. Пассажирка оплатила штраф в 1 млн 597 тыс. руб. с учетом вычета разрешенной стоимости товаров.

В конце января в аэропорту Шереметьево задержали россиянку, которая попыталась ввезти из Дубая украшения Cartier на 34 млн руб. Среди предметов находились колье и браслет, украшенные драгоценными камнями.

