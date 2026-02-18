ВЦИОМ узнал, сколько россиян планируют переехать в другой регион
Почти каждый пятый россиянин (19%) планирует переезд, следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМом.
Чаще всего граждане России планируют переехать в другой регион — об этом сообщили 10% опрошенных. При этом наиболее склонны менять место жительства молодые люди в возрасте до 24 лет. Среди них о готовности переехать заявили 50% опрошенных.
С увеличением возраста число допускающих переезд постепенно снижается. Так, в возрастной группе от 24 до 34 лет лишь 37% респондентов сообщили, что задумываются о смене места проживания.
Среди опрошенных в возрасте 34–44 лет переезд допустили 22%. Наконец, доля готовых переехать среди людей от 60 лет и старше составила 10%.
Ранее ВЦИОМ представил доклад, в котором предупредил, что сотни малых городов в России рискуют исчезнуть из-за массового оттока населения. Это связано с тем, что молодежь уезжает в поисках лучших карьерных и образовательных перспектив, а старшее поколение постепенно убывает. При этом новые жители в малые города практически не приезжают.
