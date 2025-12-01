ВЦИОМ заявил об угрозе исчезновения сотен малых городов

ВЦИОМ предупредил, что сотни малых городов России рискуют исчезнуть из-за оттока молодежи. Ранее, в августе, эксперты РАНХиГС также говорили об этой угрозе, особенно в северных лесопромышленных и угольных городах

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В России сотни малых городов рискуют исчезнуть из-за массового оттока населения, предупредил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет ТАСС. Доклад основан на интервью с чиновниками и жителями, социально-экономическом и градостроительном анализе.

Молодежь уезжает в поисках лучших карьерных и образовательных перспектив, а старшее поколение постепенно убывает. При этом новые жители в малые города практически не приезжают, что ведет к сокращению числа домохозяйств и общему снижению населения.

Так, за 80 лет, с 1950 по 2030 год, население за пределами городов сократится на 36%, а в городах, где уже проживают от полумиллиона человек, вырастет на 25%, считают исследователи.

В докладе говорится, что причина оттока — не только заработок, но и ограниченная инфраструктура и отсутствие привлекательных перспектив для жизни и развития. В малых городах только 33% молодежи 18–24 лет смотрят на будущее оптимистично, в то время как в городах-миллионниках этот показатель достигает 53%.

Эксперты подчеркивают роль туризма, который может способствовать привлечению и удержанию жителей. Однако малым городам требуется грамотно позиционировать свои туристические предложения и наладить их продвижение. Большинство россиян связывают комфорт жизни в своем городе с эффективной работой местных и региональных властей.

В России всего 1120 городов. Из них более 70% — малые, то есть города с населением менее 50 тыс. жителей. Сегодня в таких населенных пунктах проживают 3,4 млн человек. За последние десять лет численность жителей там сократилась на 314,5 тыс., подсчитали в августе аналитики РАНХиГС.

По их оценкам, в России могут исчезнуть 129 малых городов. Особые сложности испытывают северные угольные, металлургические и лесопромышленные города. В пример исследователи привели Порхов в Псковской области, Заволжье в Нижегородской, Нолинск в Кировской. В наиболее уязвимом положении, по их мнению, оказались также некоторые населенные пункты Брянской, Новгородской областей и Красноярского края.