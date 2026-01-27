Кто такие релоканты и что означает этот термин

Кто такой релокант

Релокант — это человек, который переехал в другую страну для работы или проживания, но необязательно разорвал юридические, культурные или личные связи с прежним местом жительства. Ключевой признак здесь — сам факт переезда, а не статус, гражданство или политические взгляды. Именно поэтому на вопрос «релокант — кто это?» нельзя ответить с помощью одного-единственного формального критерия.

В отличие от эмиграции в классическом смысле релокация чаще всего предполагает обратимость: человек может жить и работать за границей годами, не отказываясь от гражданства и не считая свой отъезд окончательным.

Социологи подчеркивают, что релокация — это не единичный акт, а процесс, в котором меняются жизненные стратегии и способы взаимодействия с несколькими странами одновременно.

Релокант и мигрант: разница между терминами

В социологии мигрант — это зонтичный термин для любого перемещения людей между странами или регионами. Но традиционно миграция за рубеж (эмиграция) предполагает экономические или политические мотивы переезда, долгосрочный или даже окончательный разрыв с прежней страной проживания и ориентацию на долгосрочное встраивание в новое общество. Поэтому в публичном поле термин чаще ассоциируется с вынужденным переездом, поиском базовой занятости и интеграцией «с нуля».

Релокант — более узкое и нейтральное понятие, жестко не привязанное к уровню дохода, профессии или причинам отъезда, почти не несущее оценочной нагрузки и означающее, что человек относит свою жизненную ситуацию к более гибкой и подвижной модели. Именно поэтому в деловой среде и медиа его используют как удобный рабочий термин.

Слово «релокант» происходит от английского relocation («перемещение», смена локации) и изначально применялось в профессиональных сферах, таких как строительство, экономика и маркетинг, где обозначало временное перемещение производственных мощностей или персонала. Традиционно релокация подразумевала организацию временного перевода сотрудников или оборудования с сохранением возможности возвращения к прежнему месту работы после адаптации и найма местных специалистов. В классическом понимании релокант — это опытный специалист, часто руководитель, который направляется на временную работу в другой регион или страну в рамках трудового контракта.

Филологи отмечают, что слово «релокант» начало активно использоваться в русском языке только в последние годы. Так, в орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН добавили это слово в конце декабря 2025 года.

Разница между релокантом и экспатом

Когда когда речь идет о трудовой миграции, термины «релокант» и «экспат» могут выступать синонимами, различия между ними условны и зависят от конкретных обстоятельств, таких как цель и обстоятельства переезда, срок пребывания и т.п.

Так, экспат — это, как правило, высококвалифицированный специалист, направленный за границу работодателем на ограниченный срок с сохранением основной привязки к компании и стране исхода. Такое определение сближает термин с релокантом в классическом понимании. В современной трактовке релокант — это человек, который может переехать без корпоративного «контракта на выезд» и без фиксированного горизонта возвращения, по собственной инициативе или, наоборот, под давлением обстоятельств (что сближает термин с понятием «эмигрант»).

Кто такие релоканты в современном контексте

В современном контексте релоканты — это разнородная социальная группа, объединенная не идеологией, а способом организации жизни. В экономико-социологических исследованиях таких людей описывают как участников транснациональных практик: человек может работать в одной стране, жить в другой, а социальные и экономические связи поддерживать сразу с несколькими государствами.

В последние несколько лет этот термин стал активно использоваться в медийном и академическом дискурсе главным образом в связи с массовыми переездами из России, начавшимися в феврале 2022 года.

Психологи, изучающие вопросы идентичности и мобильности, выделяют у релокантов особенность — множественную идентичность. При ней человек ощущает свою принадлежность одновременно к нескольким культурам и обществам.

Что касается убеждений, то социологические исследования показывают, что политические взгляды релокантов разнообразны.

Релокант в IТ

Релокант в IТ — это специалист, который переехал в другую страну по работе в технологической сфере. Эта сфера отличается высокой мобильностью кадров и глобальным характером рынка труда. Социологи отмечают, что именно в IТ релокация из-за особенностей удаленной работы и международного сотрудничества стала массовым явлением.

Людей, которые получают доход удаленно и могут жить и работать в любой стране без привязки к офису, часто еще называют цифровыми кочевниками (digital nomads). Как правило, ими также становятся специалисты из IT-сферы, а еще дизайна, финансового консалтинга и т.д.

Сколько российских релокантов сейчас остаются за границей

Точных данных о количестве релокантов сегодня нет. Государственная статистика обычно учитывает лишь пересечения границ и официальные основания пребывания, не делая различий между теми, кто переехал на длительный срок, временно выехал или живет в режиме маятниковой мобильности — когда человек постоянно перемещается между странами. Это связано с ограничениями методов сбора данных, а также с динамичностью и сложностью современных миграционных процессов.

Число уехавших из России увеличилось на фоне военного конфликта на Украине: уже к началу сентября 2022 года, по данным Росстата, страну покинули 419 тыс. человек (в 2021-м за аналогичный период — 202 тыс.). Всего за 2022 год официально зарегистрировали 668 тыс. уехавших. В 2023 году официальное число выехавших из России составило 450 тыс., в 2024-м — 423 тыс. человек. По данным Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, к марту 2024 года в Россию вернулись около 10% релокантов, уехавших в 2022–2023 годах.

Социологи и демографы опираются на косвенные методы оценки — опросы, интервью, анализ социальных сетей и экономических индикаторов. Эти методы дают сильно различающиеся оценки по численности релокантов, поскольку каждая группа и методология имеют свои ограничения и зоны погрешности. Поэтому в научных публикациях внимание смещается с точных цифр на изучение паттернов поведения релокантов: как долго они остаются за границей, насколько поддерживают связи с родиной, какие планы имеют на возвращение или дальнейшую миграцию.