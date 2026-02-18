Захарова описала переговоры в Женеве словами «имеет большое значение»

Мария Захарова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Любой шаг, ведущий к урегулированию украинского конфликта, имеет большое значение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя переговоры в Женеве в эфире радио Sputnik.

«Любой шаг, который может привести или провести по пути, который идет к урегулированию ситуации, имеет большое значение», — сказала Захарова.

По ее словам, против переговоров высказывается украинская сторона и ее западные союзники. Представитель МИДа подчеркнула, что Россия стремится к урегулированию конфликта и доказывала это много раз.

17 февраля в Женеве прошел первый раунд переговоров России, США и Украины, они продлились шесть часов, стороны договорились продолжить встречи 18 февраля. Как сообщил источник РБК в переговорной группе, переговоры в первый день были очень напряженными. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два источника писал, что они «зашли в тупик».

В Кремле заявляли, что на переговорах в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, чем в Абу-Даби, в том числе тема территорий.

«РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что за ходом мирных переговоров в Женеве наблюдают представители Великобритании, Франции, Германии и Италии.