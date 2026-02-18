 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Саратова приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Саратова (Гагарин) временно ограничили прием и отправку рейсов, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Кроме того, на момент публикации те же меры действуют для воздушного хаба Волгограда (с 23:41 мск 17 февраля)

Аэропорт Волгограда ограничил полеты
Политика

Ранее полеты в воздушном хабе Саратова приостанавливали вечером 12 февраля. Ограничения тогда продлились чуть более трех часов (22:55 мск 12 февраля — 2:08 мск 13 февраля).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Саратов приостановка полетов аэропорты
Материалы по теме
Аэропорт Волгограда ограничил полеты
Политика
Седьмой с начала суток российский аэропорт приостановил полеты
Политика
Еще один российский аэропорт временно ограничил полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Аэропорт Саратова приостановил полеты Политика, 02:58
Маск в шутку предложил Netflix снять сериал с собой в роли темнокожего Политика, 02:55
Умеров рассказал о контактах с европейцами в Женеве Политика, 02:28
Пастор и четверо пожарных пострадали при взрыве в церкви в США Политика, 02:05
NZZ назвала посла, который обеспечил успех с Россией в Женеве Политика, 02:00
Определились все пары 1/4 финала хоккейного турнира на Олимпиаде Спорт, 01:46
Петросян уступила трем японкам и американке. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 01:33
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Гладков сообщил о повреждении инфраструктуры при новом обстреле Белгорода Политика, 01:28
Вэнс выразил обеспокоенность слежкой за американцами с помощью ИИ Политика, 01:26
Bloomberg рассказал о значительном росте числа приходов РПЦ в Африке Политика, 01:16
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Журналист Axios сообщил о «тупике» на переговорах в Женеве Политика, 01:09
ПСЖ Сафонова вырвал победу у «Монако» в матче ЛЧ после удаления Головина Спорт, 01:07
Матч «Реала» в плей-офф ЛЧ прерывали после жалобы Винисиуса на расизм Спорт, 01:03