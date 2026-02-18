Аэропорт Саратова приостановил полеты

В аэропорту Саратова (Гагарин) временно ограничили прием и отправку рейсов, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Кроме того, на момент публикации те же меры действуют для воздушного хаба Волгограда (с 23:41 мск 17 февраля)

Ранее полеты в воздушном хабе Саратова приостанавливали вечером 12 февраля. Ограничения тогда продлились чуть более трех часов (22:55 мск 12 февраля — 2:08 мск 13 февраля).