Экс-жену Галицкого похоронили в Оренбургской области
Бывшая жена основателя Almaz Capital Partners и экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого Алия была похоронена в Оренбургской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ее адвоката Дмитрия Емельянова.
«Галицкая Алия была похоронена 13 февраля в Оренбургской области, на родной земле, где она родилась, провела детство и юность, где живут ее родители. Это было прощание дома, среди родных и близких», — сказал юрист.
Галицкая покончила с собой в изоляторе временного содержания в Истре, где ожидала отправки в СИЗО по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа. При ней нашли предсмертную записку.
После проведения вскрытия и судебно-медицинской экспертизы тело Галицкой разрешили похоронить.
9 февраля Александра Галицкого вызвали на допрос по делу о самоубийстве его бывшей жены. После допроса его отпустили. Кроме того, суд в Москве прекратил производство по ранее поданному исковому заявлению Алии и Александра Галицких о том, с кем останутся дети и с кого взыщут алименты на их содержание после развода супругов. Дети останутся с отцом.
