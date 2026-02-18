 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Экс-жену Галицкого похоронили в Оренбургской области

Экс-жену Галицкого Алию похоронили в Оренбургской области

Бывшая жена основателя Almaz Capital Partners и экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого Алия была похоронена в Оренбургской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ее адвоката Дмитрия Емельянова.

«Галицкая Алия была похоронена 13 февраля в Оренбургской области, на родной земле, где она родилась, провела детство и юность, где живут ее родители. Это было прощание дома, среди родных и близких», — сказал юрист.

Галицкая покончила с собой в изоляторе временного содержания в Истре, где ожидала отправки в СИЗО по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа. При ней нашли предсмертную записку.

Дочерей Галицкого оставили с отцом после смерти матери
Общество
Александр Галицкий

После проведения вскрытия и судебно-медицинской экспертизы тело Галицкой разрешили похоронить.

9 февраля Александра Галицкого вызвали на допрос по делу о самоубийстве его бывшей жены. После допроса его отпустили. Кроме того, суд в Москве прекратил производство по ранее поданному исковому заявлению Алии и Александра Галицких о том, с кем останутся дети и с кого взыщут алименты на их содержание после развода супругов. Дети останутся с отцом.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Александр Галицкий похороны Оренбургская область
