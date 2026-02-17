 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трехсторонние переговоры в Женеве продолжались 4,5 часа

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Фото: National Security and Defence Council of Ukraine / Reuters
Фото: National Security and Defence Council of Ukraine / Reuters

Первый день трехсторонних переговоров делегаций России, Украины и США в Женеве завершился, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Встреча началась около 15:55 мск и продолжалась четыре с половиной часа.

Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источник уточнило, что подгруппы делегаций по политическим вопросам завершили общение раньше военных представителей.

В переговорах по Украине впервые участвует Великобритания. Что это значит
Политика
Фото:Кирилл Зыков / РИА Новости

Встреча прошла в отеле InterContinental. Непосредственно на месте событий за ходом переговоров наблюдали представители Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Женеве стороны обсудят более широкий спектр вопросов, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби. Например, территориальный вопрос.

Встреча должна продолжиться и завтра, 18 февраля. В Кремле предупредили, что она также пройдет в закрытом для журналистов формате.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Женева Россия Украина США переговоры
В переговорах по Украине впервые участвует Великобритания. Что это значит
