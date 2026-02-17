 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
NYT узнала реакцию Киева на возвращение Мединского на переговоры

Сюжет
Переговоры России и Украины
Владимир Мединский (в центре)
Владимир Мединский (в центре) (Фото: Екатерина Чеснокова / ТАСС)

Возвращение на пост главы делегации российских переговорщиков помощника президента Владимира Мединского в Киеве расценили как разочаровывающий сигнал, пишет газета The New York Times.

Мединский не участвовал в двух трехсторонних встречах в этом году в Объединенных Арабских Эмиратах. Там Россию представляли силовики и военная разведка, пишет издание. Обе стороны назвали два раунда переговоров в Абу-Даби конструктивными.

О том, что Мединский возглавит переговорную группу в Женеве, стало известно в феврале. До этого помощник президента возглавлял переговорную группу России в Стамбуле. «Работой Мединского я доволен», — говорил президент России Владимир Путин, оценивая его работу в качестве главы переговорной группы.

Чего ожидать от переговоров России, США и Украины в Женеве
Политика
Владимир Мединский

Переговоры Россия США Украина
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 18:04
«Лада» прервала победную серию ЦСКА из восьми матчей в КХЛ Спорт, 21:15
Трехкратная чемпионка Игр вошла в технический комитет World Aquatics Спорт, 21:14
Иранский лидер предрек раскрытие новых секретов после «острова разврата» Политика, 21:13
Сборная Чехии по хоккею обыграла Данию на Олимпиаде и вышла в 1/4 финала Спорт, 21:13
Российские болельщики приехали на выступление Петросян на ОИ. Видео Спорт, 21:11
Петросян чисто откатала короткую программу. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 21:10
Петросян набрала 72,89 балла в короткой программе на Олимпиаде Спорт, 21:10
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Дубль Исхакова помог «Металлургу» обыграть «Барыс» в матче КХЛ Спорт, 20:48
Минобороны раскрыло, зачем некоторые подразделения использовали Starlink Политика, 20:48
В переговорах по Украине впервые участвует Великобритания. Что это значит
РАДИО
 Политика, 20:43
Тела трех погибших нашли при разборе завалов в воинской части в Сертолово Общество, 20:32
Трехсторонние переговоры в Женеве продолжались 4,5 часа Политика, 20:31
В Женеве на сегодня завершились переговоры России, Украины и США Политика, 20:28