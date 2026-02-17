NYT узнала реакцию Киева на возвращение Мединского на переговоры

Владимир Мединский (в центре) (Фото: Екатерина Чеснокова / ТАСС)

Возвращение на пост главы делегации российских переговорщиков помощника президента Владимира Мединского в Киеве расценили как разочаровывающий сигнал, пишет газета The New York Times.

Мединский не участвовал в двух трехсторонних встречах в этом году в Объединенных Арабских Эмиратах. Там Россию представляли силовики и военная разведка, пишет издание. Обе стороны назвали два раунда переговоров в Абу-Даби конструктивными.

О том, что Мединский возглавит переговорную группу в Женеве, стало известно в феврале. До этого помощник президента возглавлял переговорную группу России в Стамбуле. «Работой Мединского я доволен», — говорил президент России Владимир Путин, оценивая его работу в качестве главы переговорной группы.