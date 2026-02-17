NYT узнала реакцию Киева на возвращение Мединского на переговоры
Возвращение на пост главы делегации российских переговорщиков помощника президента Владимира Мединского в Киеве расценили как разочаровывающий сигнал, пишет газета The New York Times.
Мединский не участвовал в двух трехсторонних встречах в этом году в Объединенных Арабских Эмиратах. Там Россию представляли силовики и военная разведка, пишет издание. Обе стороны назвали два раунда переговоров в Абу-Даби конструктивными.
О том, что Мединский возглавит переговорную группу в Женеве, стало известно в феврале. До этого помощник президента возглавлял переговорную группу России в Стамбуле. «Работой Мединского я доволен», — говорил президент России Владимир Путин, оценивая его работу в качестве главы переговорной группы.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой