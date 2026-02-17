 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Индии задумались об ограничении доступа детей к соцсетям

Фото: Biswaranjan Rout / NurPhoto / ZUMA / ТАСС
Фото: Biswaranjan Rout / NurPhoto / ZUMA / ТАСС

Власти Индии обсуждают с компаниями, работающими в сфере социальных сетей, возрастные ограничения для пользователей, сообщил министр информационных технологий Ашвини Ваишнав.

«Многие страны уже признали необходимость регулирования по возрастному признаку. Сейчас мы обсуждаем вопрос о дипфейках, о возрастных ограничениях на различных платформах социальных сетей и как правильно поступить в этой ситуации», — сказал он на саммите India AI Impact Summit (цитата по The Straits Times).

Times сообщила, что детям в Британии могут запретить соцсети в этом году
Технологии и медиа
Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

Ранее в этом месяце Индия ужесточила правила регулирования искусственного интеллекта (ИИ), обязав платформы маркировать контент, созданный с помощью ИИ, и выполнять запросы властей об удалении «незаконного контента» в течение трех часов (ранее этот срок составлял 36 часов).

В январе министр технологий штата Андхра-Прадеш Нара Локеш заявил агентству Bloomberg, что правительство изучает способы запрета социальных сетей для детей младше определенного возраста, «потому что они не понимают, что видят». Он уточнил, что в Индии хотят учесть опыт Австралии — там в декабре вступил в силу закон, запрещающий детям младше 16 лет использовать соцсети.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Индия соцсети запрет ограничения Дети
