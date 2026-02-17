В Индии задумались об ограничении доступа детей к соцсетям
Власти Индии обсуждают с компаниями, работающими в сфере социальных сетей, возрастные ограничения для пользователей, сообщил министр информационных технологий Ашвини Ваишнав.
«Многие страны уже признали необходимость регулирования по возрастному признаку. Сейчас мы обсуждаем вопрос о дипфейках, о возрастных ограничениях на различных платформах социальных сетей и как правильно поступить в этой ситуации», — сказал он на саммите India AI Impact Summit (цитата по The Straits Times).
Ранее в этом месяце Индия ужесточила правила регулирования искусственного интеллекта (ИИ), обязав платформы маркировать контент, созданный с помощью ИИ, и выполнять запросы властей об удалении «незаконного контента» в течение трех часов (ранее этот срок составлял 36 часов).
В январе министр технологий штата Андхра-Прадеш Нара Локеш заявил агентству Bloomberg, что правительство изучает способы запрета социальных сетей для детей младше определенного возраста, «потому что они не понимают, что видят». Он уточнил, что в Индии хотят учесть опыт Австралии — там в декабре вступил в силу закон, запрещающий детям младше 16 лет использовать соцсети.
