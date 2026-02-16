 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
Times сообщила, что детям в Британии могут запретить соцсети в этом году

Правительство вносит поправку в закон, которая предоставит полномочия, позволяющие быстро ввести запрет соцсетей, «а не ждать годы», пишет The Times
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
В Великобритании детям до 16 лет могут запретить пользоваться социальными сетями уже в 2026 году, сообщает газета The Times.

Правительство пообещало немедленно ввести ограничения на использование соцсетей после завершения консультаций летом 2026 года.

Как пишет издание, меры могут включать запрет на использование соцсетей детьми младше 16 лет, введение «комендантского часа» для телефонов или ограничение вызывающих зависимость функций дизайна, таких как бесконечная прокрутка ленты.

Министры также рассматривают возможность ограничения взаимодействия детей с чат-ботами и блокировки доступа к виртуальным частным сетям (VPN), которые могут использоваться для нелегального доступа к порнографии.

«Вопрос не в том, будем ли мы принимать дальнейшие меры, а в том, какими именно будут эти меры», — заявил источник в правительстве.

Правительство вносит поправку в Закон о благополучии детей и школах. Она предоставит министрам «полномочия Генриха VIII» — вносить масштабные изменения в закон без полного парламентского или юридического контроля. Источник в правительстве указал, что принятие Закона о безопасности в Интернете заняло более пяти лет. Такая поправка, как пишет газета, позволит принять ограничение уже в 2026 году.

Собеседник уточнил, что эти полномочия «означают, что мы можем быстро действовать по результатам консультаций в течение месяцев, а не ждать годы каждый раз, когда технологии развиваются».

Адам Моссери

В конце января в Британии начались консультации по по возможному ограничению доступа детей и подростков к социальным сетям, а также намерено усилить контроль за запретом использования смартфонов в школах.

Газета Guardian 18 января сообщила, что несколько десятков лейбористов обратились в письме к премьеру Киру Стармеру, призывая его поддержать запрет на использование соцсетей для лиц младше 16 лет. 26 января Палата лордов Великобритании поддержала поправку к законопроекту о благополучии детей, которая предполагает запрет на предоставление VPN-сервисов несовершеннолетним.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Великобритания социальные сети запрет
