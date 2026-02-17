«РИА Новости» узнало, на каких языках идут переговоры в Женеве
Переговоры по Украине в Женеве идут на русском и английском языках, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Двухдневные переговоры делегаций России, США и Украины начались во вторник в Женеве. Как и предыдущие встречи в ОАЭ, их закрыли для прессы. Делегации России и Украины сидят за П-образным столом напротив друг друга. Позади стола четыре флага — России, США, Украины и Швейцарии. Глава МИД последней Иньяцио Кассис также присутствовал на открытии переговоров.
Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, также в числе переговорщиков замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба адмирал Игорь Костюков. В Женеву прибыл и спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев — в рамках российско-американской группы по экономическим вопросам.
Делегацию Украины возглавляет глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов, американскую — спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
