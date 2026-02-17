«РИА Новости»: переговоры в Женеве идут на русском и английском языках

«РИА Новости» узнало, на каких языках идут переговоры в Женеве

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости) Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости) Первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости) Первые кадры с консультаций (Фото: rian_ru / Telegram) Фото: umerov_rustem / Telegram

Переговоры по Украине в Женеве идут на русском и английском языках, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Двухдневные переговоры делегаций России, США и Украины начались во вторник в Женеве. Как и предыдущие встречи в ОАЭ, их закрыли для прессы. Делегации России и Украины сидят за П-образным столом напротив друг друга. Позади стола четыре флага — России, США, Украины и Швейцарии. Глава МИД последней Иньяцио Кассис также присутствовал на открытии переговоров.

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, также в числе переговорщиков замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба адмирал Игорь Костюков. В Женеву прибыл и спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев — в рамках российско-американской группы по экономическим вопросам.

Делегацию Украины возглавляет глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов, американскую — спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.