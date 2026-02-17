Появились первые фото с переговоров по Украине в Женеве

Переговоры начались около 15:55 мск. На открытии встречи присутствовал глава МИДа принимающей стороны — Швейцарии

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости) Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости) Первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости) Первые кадры с консультаций (Фото: rian_ru / Telegram) Фото: umerov_rustem / Telegram

Первые фотографии с начала трехсторонних переговоров России, Украины и США в Женеве появились в Сети. Их разместил в телеграм-канале секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Переговоры начались около 15:55 мск. Российская и украинская делегации, как и прежде, сидят друг напротив друга. Центральную часть стола занимают представители США. Среди них — спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер.

Российскую переговорную делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

В состав делегации Украины, в частности, входят Умеров, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

На открытии встречи также присутствовал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. «Швейцария приветствует США, Россию и Украину в Женеве для трехсторонних переговоров, направленных на мир и стабильность», — написал он в X.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры пройдут в закрытом формате, без допуска прессы. По его словам, после первого дня переговоров новостей ждать не стоит, поскольку встреча продолжится на следующий день, 18 февраля.