Мирный план по Украине⁠,
Появились первые фото с переговоров по Украине в Женеве

Мирный план по Украине
Переговоры России и Украины
Переговоры начались около 15:55 мск. На открытии встречи присутствовал глава МИДа принимающей стороны — Швейцарии

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
Первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, руководитель фракции &laquo;Слуга народа&raquo; Давид Арахамия (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
Первые кадры с консультаций
Фото: umerov_rustem / Telegram
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
Первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, руководитель фракции &laquo;Слуга народа&raquo; Давид Арахамия (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
Первые кадры с консультаций
Фото: umerov_rustem / Telegram
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
(Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)
Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
(Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)
Первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
(Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)
Первые кадры с консультаций
(Фото: rian_ru / Telegram)
Фото: umerov_rustem / Telegram

Первые фотографии с начала трехсторонних переговоров России, Украины и США в Женеве появились в Сети. Их разместил в телеграм-канале секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Переговоры начались около 15:55 мск. Российская и украинская делегации, как и прежде, сидят друг напротив друга. Центральную часть стола занимают представители США. Среди них — спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер.

Российскую переговорную делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

К месту переговоров в Женеве прибыла делегация Великобритании
Политика
Фото:Cyril Zingaro / EPA / ТАСС

В состав делегации Украины, в частности, входят Умеров, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

На открытии встречи также присутствовал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. «Швейцария приветствует США, Россию и Украину в Женеве для трехсторонних переговоров, направленных на мир и стабильность», — написал он в X.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры пройдут в закрытом формате, без допуска прессы. По его словам, после первого дня переговоров новостей ждать не стоит, поскольку встреча продолжится на следующий день, 18 февраля.

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина переговоры Женева Швейцария США
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен
10 января 1981 года
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
глава офиса президента Украины
4 января 1986 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
