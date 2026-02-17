Появились первые фото с переговоров по Украине в Женеве
Первые фотографии с начала трехсторонних переговоров России, Украины и США в Женеве появились в Сети. Их разместил в телеграм-канале секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.
Переговоры начались около 15:55 мск. Российская и украинская делегации, как и прежде, сидят друг напротив друга. Центральную часть стола занимают представители США. Среди них — спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер.
Российскую переговорную делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.
В состав делегации Украины, в частности, входят Умеров, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
На открытии встречи также присутствовал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. «Швейцария приветствует США, Россию и Украину в Женеве для трехсторонних переговоров, направленных на мир и стабильность», — написал он в X.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры пройдут в закрытом формате, без допуска прессы. По его словам, после первого дня переговоров новостей ждать не стоит, поскольку встреча продолжится на следующий день, 18 февраля.
