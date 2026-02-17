В Подмосковье выздоровел второй пациент, заразившийся оспой обезьян

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Выздоровел второй пациент, поступивший в Домодедовскую больницу с диагнозом «оспа обезьян», сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

«Один из пациентов с диагнозом «оспа обезьян» выписан из Домодедовской больницы с выздоровлением», — говорится в сообщении в телеграм-канале больницы.

Всего с таким диагнозом в медучреждение поступили три пациента, одного из них выписали 15 февраля. Последний заболевший остается в стационаре, его состояние оценивают как удовлетворительное.

Несколько дней назад оспу обезьян диагностировали еще у двух мужчин, прибывших из Таиланда. Их госпитализировали в больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге. Как сообщила доктор биологических наук Анча Баранова, мужчины контактировали с больными из больницы в Домодедово.

Оспа обезьян (Mpox) передается через тесный контакт с инфицированными людьми или животными, биологические жидкости, повреждения кожи и загрязненные предметы. Основные симптомы — лихорадка, слабость, увеличение лимфоузлов и сыпь.