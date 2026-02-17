В Минприроды предупредили о более сложном половодье в трех округах

Цыганов: в этом году в трех округах пройдет более сложное половодье

Фото: Андрей Титов / Business Online / Global Look Press

Весной Центральному, Сибирскому и Дальневосточному округам предстоит пережить более масштабное половодье, чем в прошлом году, заявил заместитель главы Минприроды Константин Цыганов на экологической форуме российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает корреспондент РБК.

«3 февраля Росгидромет разослал предварительный прогноз половодья федеральным органам власти и правительствам региона. По предварительной информации, половодье будет сложнее прошлогоднего в Центральном, Сибирском и Дальневосточном округах», — сказал он.

Цыганов отметил, что в 2026 году для предотвращения последствий половодья запланировано построить 15 дамб и отремонтировать 38 сооружений в 28 регионах.

О сильных весенних половодьях в 16-ти областях, включая Московскую, ранее предупредил Гидрометцентр.

В прошлом году паводки к двадцатым числам марта затопили тысячи домов по меньшей мере в 11 регионах страны.