 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Минприроды предупредили о более сложном половодье в трех округах

Цыганов: в этом году в трех округах пройдет более сложное половодье
Фото: Андрей Титов / Business Online / Global Look Press
Фото: Андрей Титов / Business Online / Global Look Press

Весной Центральному, Сибирскому и Дальневосточному округам предстоит пережить более масштабное половодье, чем в прошлом году, заявил заместитель главы Минприроды Константин Цыганов на экологической форуме российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает корреспондент РБК.

«3 февраля Росгидромет разослал предварительный прогноз половодья федеральным органам власти и правительствам региона. По предварительной информации, половодье будет сложнее прошлогоднего в Центральном, Сибирском и Дальневосточном округах», — сказал он.

Цыганов отметил, что в 2026 году для предотвращения последствий половодья запланировано построить 15 дамб и отремонтировать 38 сооружений в 28 регионах.

Синоптики спрогнозировали «высокую воду» весной в Центральной России
Общество
Фото:Наталья Шалыгина / ФедералПресс / ТАCC

О сильных весенних половодьях в 16-ти областях, включая Московскую, ранее предупредил Гидрометцентр.

В прошлом году паводки к двадцатым числам марта затопили тысячи домов по меньшей мере в 11 регионах страны.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Александра Озерова, Татьяна Киселева Татьяна Киселева
половодье Минприроды Центральный округ
Материалы по теме
В Иркутской области из-за паводка подтопило более 190 дачных участков
Общество
В Магаданской области из-за паводков ввели режим ЧС
Общество
В Якутии коровы забрались на холм, спасаясь от паводка. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
МВД объявило в розыск журналиста Романа Баданина Политика, 16:36
Сборная Германии по хоккею выбила с Олимпиады заменивших Россию французов Спорт, 16:35
Стартовал плей-офф хоккейного турнира. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 16:35
Франция отпустила задержанный танкер Grinch после уплаты «миллионов евро» Политика, 16:33
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Норвежец Офтебру завоевал второе золото на ОИ-2026 в лыжном двоеборье Спорт, 16:27
Глава МИД Швейцарии посетил открытие переговоров России, Украины и США Политика, 16:27
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В Минприроды предупредили о более сложном половодье в трех округах Общество, 16:22
Ядерный разведчик США подал сигнал бедствия у берегов Великобритании Политика, 16:15
К месту переговоров в Женеве прибыла делегация Великобритании Политика, 16:13
Умер прозаик и журналист Дмитрий Бавильский Общество, 16:06
Как нащупать прибыльную идею и запустить новое направление в бизнесе Образование, 16:01
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
В Женеве начались переговоры России, Украины и США Политика, 15:58