В Минприроды предупредили о более сложном половодье в трех округах
Весной Центральному, Сибирскому и Дальневосточному округам предстоит пережить более масштабное половодье, чем в прошлом году, заявил заместитель главы Минприроды Константин Цыганов на экологической форуме российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает корреспондент РБК.
«3 февраля Росгидромет разослал предварительный прогноз половодья федеральным органам власти и правительствам региона. По предварительной информации, половодье будет сложнее прошлогоднего в Центральном, Сибирском и Дальневосточном округах», — сказал он.
Цыганов отметил, что в 2026 году для предотвращения последствий половодья запланировано построить 15 дамб и отремонтировать 38 сооружений в 28 регионах.
О сильных весенних половодьях в 16-ти областях, включая Московскую, ранее предупредил Гидрометцентр.
В прошлом году паводки к двадцатым числам марта затопили тысячи домов по меньшей мере в 11 регионах страны.
