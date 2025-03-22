Первые паводки в России. Фоторепортаж
Весенние паводки пришли уже в 11 регионов. Как выглядят подтопленные районы России — в фоторепортаже РБК
В Челябинской области паводок начался на две недели раньше предполагаемого срока из-за аномального потепления. Первым пострадал город Аша — 18 марта там ввели режим локальной ЧС.
Сейчас уровень воды понемногу снижается. По данным МЧС на 21 марта, за сутки вода ушла из 21 дома и с 81 садового участка.
Власти Челябинской области определили размер компенсаций жителям Аши: частичная утрата имущества предполагает выплату в 75 тыс. руб. на человека, а полная — 150 тыс. руб.
В Башкирии затопило более сотни домов.
Самая сложная ситуация складывается в Архангельском районе, где подтопило несколько населенных пунктов — там также ввели режим чрезвычайной ситуации.
Из зоны подтоплений эвакуировали больше 120 человек, включая детей.
В Минусинске на юге Красноярского края 19 марта прорвало дамбу. 22 человека, в том числе шестерых детей, пришлось эвакуировать. Сейчас большая часть воды ушла и люди вернулись в свои дома.
Жителей Хакасии предупредили об угрозе паводков из-за оттепели.
21 марта паводки добрались и до Иркутской области: в Тайшете ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений.
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