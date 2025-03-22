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Наводнения в России ,  
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Первые паводки в России. Фоторепортаж

Появились фото последствий первых весенних паводков в России
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Наводнения в России

Весенние паводки пришли уже в 11 регионов. Как выглядят подтопленные районы России — в фоторепортаже РБК
В Челябинской области паводок начался на две недели раньше предполагаемого срока из-за аномального потепления. Первым пострадал город Аша&nbsp;&mdash; 18 марта там ввели режим локальной ЧС.
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Челябинской области паводок начался на две недели раньше предполагаемого срока из-за аномального потепления. Первым пострадал город Аша — 18 марта там ввели режим локальной ЧС.

Сейчас уровень воды понемногу снижается. По данным МЧС на 21 марта, за сутки вода ушла из 21 дома и с 81 садового участка.
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Сейчас уровень воды понемногу снижается. По данным МЧС на 21 марта, за сутки вода ушла из 21 дома и с 81 садового участка.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Власти Челябинской области определили размер компенсаций жителям Аши: частичная утрата имущества предполагает выплату в 75 тыс. руб. на человека, а полная&nbsp;&mdash; 150 тыс. руб.
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Власти Челябинской области определили размер компенсаций жителям Аши: частичная утрата имущества предполагает выплату в 75 тыс. руб. на человека, а полная — 150 тыс. руб.

В Башкирии&nbsp;затопило&nbsp;более сотни домов.&nbsp;
Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

В Башкирии затопило более сотни домов. 

Самая сложная ситуация складывается в Архангельском районе, где подтопило несколько населенных пунктов&nbsp;&mdash; там также ввели режим чрезвычайной ситуации.
Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

Самая сложная ситуация складывается в Архангельском районе, где подтопило несколько населенных пунктов — там также ввели режим чрезвычайной ситуации.

Из зоны подтоплений эвакуировали больше 120 человек, включая детей.
Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

Из зоны подтоплений эвакуировали больше 120 человек, включая детей.

В Минусинске на юге Красноярского края 19 марта прорвало дамбу. 22 человека, в том числе шестерых детей, пришлось эвакуировать. Сейчас большая часть воды ушла и люди вернулись в свои дома.
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Минусинске на юге Красноярского края 19 марта прорвало дамбу. 22 человека, в том числе шестерых детей, пришлось эвакуировать. Сейчас большая часть воды ушла и люди вернулись в свои дома.

Жителей Хакасии предупредили об угрозе паводков из-за оттепели.
Фото: ГУ МЧС по Республике Хакасия

Жителей Хакасии предупредили об угрозе паводков из-за оттепели.

21 марта паводки добрались и до Иркутской области: в Тайшете ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений.
Фото: Администрация города Тайшета

21 марта паводки добрались и до Иркутской области: в Тайшете ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений.

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Дарья Широкова
мультимедиа паводки Россия Красноярский край Иркутская область Башкирия
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