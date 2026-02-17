В Москве снимут сериал с Михаилом Ефремовым в главной роли

Михаил Ефремов (Фото: Global Look Press )

В Москве снимут сериал с актером Михаилом Ефремовым в главной роли, сообщил ТАСС режиссер проекта Сергей Кальварский.

Проект нового сериала уже находится в работе. По словам Кальварского, съемочный процесс продлится около трех месяцев, а Ефремов сыграет положительного персонажа.

Ранее, 13 февраля, Ефремов отыграл свой первый после освобождения из колонии спектакль. Он вышел на сцену театра Мастерская «12» Никиты Михалкова на предпремьерном прогоне спектакля «Без свидетелей».

В спектакле по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой Ефремов играет вместе с Анной Михалковой. Премьера состоится 25 и 26 марта.

В июне 2020 года Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Им управлял 57-летний курьер Сергей Захаров, он скончался в больнице. Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. 24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова. В апреле он вышел на свободу.