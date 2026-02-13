Ефремов впервые после колонии вышел на сцену перед публикой
Актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии вышел на сцену театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» на предпремьерном показе спектакля «Без свидетелей», сообщил РБК представитель Михалкова.
В спектакле по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля» Ефремов играет вместе с Анной Михалковой. Герои постановки — бывшие супруги, случайно оказавшиеся наедине спустя годы после расставания. Премьера состоится 25 и 26 марта. Репетиции спектакля «Без свидетелей» начались 30 января.
В июне 2020 года актер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Им управлял 57-летний курьер Сергей Захаров, он умер в больнице. Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.
24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова. На заседании актер извинился перед семьей погибшего, а также заявил о решении отказаться от алкоголя и о том, что больше не сядет за руль.
Материал дополняется
