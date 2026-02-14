 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Ефремов отыграл свой первый спектакль после выхода из колонии. Фото

Михаил Ефремов вернулся на сцену театра впервые после освобождения из колонии. Он исполнил главную роль в спектакле «Без свидетелей» Никиты Михалкова. Режиссер ранее говорил, что Ефремов многое переосмыслил после заключения

Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова
Фото: пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова

Актер Михаил Ефремов впервые вернулся на сцену театра после освобождения из колонии. Он исполнил главную роль в спектакле «Без свидетелей» в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова». РБК публикует фото с предпремьерного показа.

Спектакль поставлен по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля». Ефремов вместе с Анной Михалковой играют бывших супругов, которые встретились спустя много лет после расставания. Сама премьера постановки состоится 25 и 26 марта.

Михалков объяснил переход Ефремова в его театр: «судьба многому научила»
Общество
Михаил Ефремов

В июне 2020 года Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada, которым управлял 57-летний курьер Сергей Захаров. Он умер в больнице. В сентябре того же года Пресненский суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.

В заключении Ефремов провел около четырех с половиной лет. В апреле 2025 года актер вышел по условно-досрочному освобождению (УДО), а в июне его приняли в труппу театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». По словам Михалкова, после отбытия наказания актер переосмыслил многие вещи в своей жизни. Режиссер добавил, что Ефремов обладает большим актерским талантом и его участие в труппе принесет пользу театру.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Михаил Ефремов театр Никита Михалков актеры колонии
Михаил Ефремов фото
Михаил Ефремов
актер
10 ноября 1963 года
Никита Михалков фото
Никита Михалков
кинорежиссер, актер, телеведущий
21 октября 1945 года
