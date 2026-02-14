Ефремов отыграл свой первый спектакль после выхода из колонии. Фото

Михаил Ефремов вернулся на сцену театра впервые после освобождения из колонии. Он исполнил главную роль в спектакле «Без свидетелей» Никиты Михалкова. Режиссер ранее говорил, что Ефремов многое переосмыслил после заключения

Актер Михаил Ефремов впервые вернулся на сцену театра после освобождения из колонии. Он исполнил главную роль в спектакле «Без свидетелей» в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова». РБК публикует фото с предпремьерного показа.

Спектакль поставлен по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля». Ефремов вместе с Анной Михалковой играют бывших супругов, которые встретились спустя много лет после расставания. Сама премьера постановки состоится 25 и 26 марта.

В июне 2020 года Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada, которым управлял 57-летний курьер Сергей Захаров. Он умер в больнице. В сентябре того же года Пресненский суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.

В заключении Ефремов провел около четырех с половиной лет. В апреле 2025 года актер вышел по условно-досрочному освобождению (УДО), а в июне его приняли в труппу театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». По словам Михалкова, после отбытия наказания актер переосмыслил многие вещи в своей жизни. Режиссер добавил, что Ефремов обладает большим актерским талантом и его участие в труппе принесет пользу театру.