0

Мишустин продлил налоговую отсрочку для курских бизнесменов

Правительство продлило отсрочку по уплате налогов для курских предпринимателей
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Правительство продлило срок уплаты большей части налогов на год для курских бизнесменов. Соответствующее постановление 17 февраля подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отсрочку предоставят людям, место жительства которых находится в приграничной зоне Курской области либо на территории региона, где введен режим контртеррористической операции (КТО), при условии, что жителей этих мест переселили.

Условие действует для тех, кто жил в перечисленных местах до 1 августа 2024 года. Представителям бизнеса можно будет не выплачивать транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество физических лиц, которые подлежали уплате в 2024–2026 годах. Их можно будет выплатить до 1 декабря 2027 года.

Минфин получил предложение об автоматизации начисления налоговых вычетов
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Боевые действия в Курской области начались с августа 2024 года. К 12 августа из населенных пунктов уехали более 120 тыс. человек, а всего эвакуации подлежали 180 тыс. человек. Бои продолжались до апреля 2025 года.

Теги
Ксения Потрошилина
отсрочка российский бизнес правительство Курская область
