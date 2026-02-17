Мишустин продлил налоговую отсрочку для курских бизнесменов

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Правительство продлило срок уплаты большей части налогов на год для курских бизнесменов. Соответствующее постановление 17 февраля подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отсрочку предоставят людям, место жительства которых находится в приграничной зоне Курской области либо на территории региона, где введен режим контртеррористической операции (КТО), при условии, что жителей этих мест переселили.

Условие действует для тех, кто жил в перечисленных местах до 1 августа 2024 года. Представителям бизнеса можно будет не выплачивать транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество физических лиц, которые подлежали уплате в 2024–2026 годах. Их можно будет выплатить до 1 декабря 2027 года.

Боевые действия в Курской области начались с августа 2024 года. К 12 августа из населенных пунктов уехали более 120 тыс. человек, а всего эвакуации подлежали 180 тыс. человек. Бои продолжались до апреля 2025 года.