Минфин получил предложение об автоматизации начисления налоговых вычетов

Силуанов получил письмо от Чернышова с предложением о налоговом вычете

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Министр финансов Антон Силуанов получил от вице-спикера нижней палаты парламента Бориса Чернышова (ЛДПР) письмо с предложением внедрить механизм автоматического начисления налоговых вычетов по наиболее востребованным категориям, сообщили РБК в пресс-службе Министерства финансов.

«Минфин России получил данные предложения и рассмотрит их в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Чернышов направил письмо с предложением упростить процедуру получения налогового вычета министру финансов Антону Силуанову. Согласно предложению депутата, Федеральная налоговая служба (ФНС) на основе имеющихся данных будет формировать и направлять гражданину персональное уведомление с рассчитанной суммой вычета. По словам Чернышова, действующий порядок сбора документов и заполнения декларации 3-НДФЛ становится «непреодолимым барьером» для пенсионеров и маломобильных граждан.

Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается налогооблагаемая база при соблюдении определенных условий. Также это возможность частично вернуть налог на доходы, уплаченный ранее. Налоговый вычет можно получить за покупку недвижимости, оплату лечения или обучения ребенка, а также за оформление ипотечного кредита.

В октябре 2025 года на портале госуслуг запустили «жизненную ситуацию» для оформления наиболее востребованных налоговых вычетов. По словам руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, сервис позволяет гражданину пройти этапы оформления, а также узнать, какие существуют виды налоговых вычетов.