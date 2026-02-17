Температуру в батареях Москвы повысили из-за похолодания

Фото: Городское хозяйство Москвы

Из-за похолодания в столице систему отопления перевели на повышенные параметры работ, сообщается в официальном telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В Москве в ближайшее дни сохранится морозная погода, ночью температура будет ниже 20 градусов. В связи с этим «скорректирована работа системы теплоснабжения, выставлены повышенные параметры, чтобы обеспечить комфортное пребывание жителей в квартирах», – сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Корректировка температуры происходит автоматически на основании датчиков погоды и систем диспетчеризации, под контролем ПАО «МОЭК»

Ранее синоптики предупреждали об обновлении высоты снежного рекорда в Москве. К концу недели столицу снова накроют снегопады и высота снежного покрова может обновить максимум этой зимы. В понедельник, 16 февраля, из-за циклона «Вивиан» в Москве начался снегопад, больше всего осадков выпало на юге: 9–14 мм. В середине недели, по прогнозу, снегопады сменятся на морозы.