Как сумки Chanel довели до тюрьмы первую леди Южной Кореи

Суд приговорил бывшую первую леди Южной Кореи к 20 месяцам тюрьмы. Ким Гон Хи стала первой в истории страны женой экс-президента, угодившей за решетку. Какую роль в этом сыграли бренды Chanel и Graaf — в статье РБК

Ким Гон Хи (Фото: Jung Yeon-Je / EPA / ТАСС)

За что осудили жену экс-президента Южной Кореи

28 января центральный окружной суд Сеула признал Ким Гон Хи, супругу экс-президента Юн Сок Ёля, которая находится под стражей с августа 2025 года, виновной в коррупции и приговорил ее к 20 месяцам лишения свободы. Также суд постановил обратить в доход государства 12,82 млн вон (около $9 тыс.) из ее средств.

Приговор вынесен по делу о получении Ким дорогих подарков от представителей Церкви объединения в обмен на политические услуги. Среди этих подарков, переданных Ким через шамана Чон Сон Бэ, — две сумки Chanel стоимостью 8 млн и 12,7 млн вон ($5,6 тыс. и $8,8 тыс.) и бриллиантовая подвеска Graaf ценой около 60 млн вон ($43 тыс.). Общая стоимость всех подарков, по версии следствия, превысила 80 млн вон ($56 тыс.). Согласно южнокорейскому законодательству, госслужащим и их супругам запрещено получать подарки дороже 1 млн вон ($750) за раз или 3 млн вон ($2245) в течение финансового года. В ходе процесса Ким признала факт получения сумок, но не подвески. Бывшая первая леди также настаивала, что принимала подарки без каких-либо обязательств.

Церковь объединения была основана в Южной Корее в 1954 году проповедником Мун Сон Мёном (поэтому ее последователей называют мунитами). Из-за сомнительных практик, включая массовые коллективные бракосочетания между прежде незнакомыми членами секты, многие специалисты, в том числе российские, относят Церковь объединения к деструктивным и тоталитарным сектам. Церковь неоднократно меняла свое юридическое название, сейчас она зарегистрирована как Федерация семей за объединение и мир во всем мире. В июле 2022 года японец, чья семья пострадала от деятельности местной ячейки Церкви объединения, убил бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Последующее расследование выявило многолетние контакты секты не только с семьей убитого премьера, но и со всей политической верхушкой страны, включая парламентариев из правящей Либерально-демократической партии Японии и членов правительства.

При этом Ким была оправдана по двум другим пунктам обвинения — в нарушении закона о финансировании партий и манипуляциях с акциями автодилера Deutsche Motors. Согласно материалам обвинения, бывшая первая леди получила бесплатные опросы общественного мнения накануне президентских выборов 2022 года, которые выиграл ее супруг. Стоимость услуг оценивалась в 270 млн вон, а руководитель предоставившей их компании мог рассчитывать на ответные услуги после победы Юна. Следствие также полагало, что Ким в сговоре с бывшим руководителем Deutsche Motors и его партнером незаконно заработала порядка 810 млн вон ($569,4 тыс.) в 2010–2012 годах. Однако суд счел доказательства по обоим этим эпизодам недостаточными.

Прокуратура запрашивала для подсудимой 15 лет тюрьмы, штраф в размере 2,9 млрд вон ($2 млн) и взыскание незаконных доходов (около 940 млн вон), аргументировав это «систематическим характером коррупции» и злоупотреблением доверием со стороны первого лица государства и его супруги. Избранное судом наказание обвинение сочло недостаточным и заявило о намерении подать апелляцию.

Как коррупция в президентской семье привела к попытке госпереворота

Первый коррупционный скандал вокруг Ким вспыхнул в конце 2023 года. Его причиной стало обнародование видео, снятого еще в конце 2022 года, на котором она принимает сумку Christian Dior стоимостью $2,2 тыс. от пастора, лоббировавшего смягчение позиции Сеула в отношении КНДР (этот эпизод не рассматривался в рамках текущего судебного разбирательства). Затем последовала целая череда скандалов и неурядиц, связанных как с первой леди, так и с самим президентом, что способствовало падению его рейтинга и привело к победе оппозиционной Демократической партии («Тобуро») над президентской «Силой народа» на парламентских выборах 2024 года. Оппозиционный парламент начал кампанию по импичменту представителей президентской администрации, включая прокуроров, отказавшихся возбуждать дело против Ким (стоит отметить, что Юн Сок Ёль долгое время работал в органах прокуратуры, а в 2019–2021 годах занимал пост генпрокурора республики).

В конце ноября 2024 года противостояние президента и парламента достигло апогея. «Тобуро» отказалась принять внесенный администрацией бюджет на 2025 финансовый год, и поздно вечером 3 декабря Юн ввел в стране чрезвычайное военное положение, запрещавшее любую политическую деятельность, включая работу парламента и партий. Свое решение он обосновал вовлеченностью оппозиции в «антигосударственную деятельность по подготовке мятежа». Однако депутаты успели прибыть в здание Национального собрания раньше военных, забаррикадировались и проголосовали за отмену указа. Юну пришлось подчиниться. После этого парламент объявил ему импичмент, который позже был утвержден Конституционным судом. В январе 2025 года Юн Сок Ёль был арестован. Спустя год, в январе 2026-го, суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Это был первый приговор в рамках восьми уголовных дел, возбужденных против экс-президента.

По самому серьезному обвинению — в организации мятежа — прокуратура запросила для Юн Сок Ёля смертную казнь. В Южной Корее этот вид наказания не применяется с 1997 года: в стране действует неформальный мораторий, и приговоренные к высшей мере фактически отбывают пожизненное заключение.