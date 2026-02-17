 Перейти к основному контенту
Британия отложила проект «единого торгового окна» после Brexit

Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Правительство Великобритании отложило реализацию программы по созданию «беспрепятственной торговой границы» после Brexit (выхода из ЕС), потратив на нее £110 млн (около $150 млн) по контрактам с Deloitte и IBM. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Речь идет о проекте «единого торгового окна» (Single trade window, STW) — цифровой платформе, через которую трейдеры могли бы подавать документы на импорт и экспорт. Как отмечает FT, предыдущие власти в 2020 году обещали создать «самую эффективную границу в мире» к 2025 году.

FT пишет, что весной 2024 года программу приостановили из-за задержек, сбоев в IT и высоких затрат, а с января 2025 года на нее не выделяли средств. Минфин Великобритании заявил, что проект «досрочно закрыт», отмечает газета.

Открытие завода снарядов в Великобритании задержали уже на полгода
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Великобритания вышла из состава ЕС в январе 2020 года.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Великобритания ЕС Brexit торговля
