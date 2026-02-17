 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В отеле на Пхукете рухнул лифт с шестью российскими туристами

Шесть человек пострадали при падении лифта в Пхукете
Фото: zhu difeng / Shutterstock
Фото: zhu difeng / Shutterstock

На Пхукете в отеле Tuana Hotels Casa Del Sol шесть россиян, включая ребенка, пострадали при падении лифта, сообщает The Phuket News.

Лифт с пассажирами — тремя мужчинами, двумя женщинами и восьмилетней девочкой — упал вскоре после того, как начал подниматься на пятый этаж. Все пассажиры получили незначительные травмы, девочка и один мужчина пожаловались на боли в спине. Пострадавших госпитализировали.

Отель сообщил изданию, что лифт временно не работает и требует ремонта. Руководство принесло извинения и отметило, что подробности инцидента станут известны после проверки.

Российский турист погиб в ДТП с микроавтобусом на Пхукете
Общество
Фото:lovemydesigns / Shutterstock

В январе в Таиланде 23 гражданина России пострадали при столкновении туристического катера с рыболовецким судном. В результате инцидента одна россиянка скончалась.

Всего на борту катера находились 55 человека, включая трех членов экипажа. Помимо россиян на судне были также граждане Казахстана, Узбекистана, Киргизии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Таиланд Пхукет лифт российские туристы
Материалы по теме
Российский турист погиб в Таиланде, сорвавшись со скалы
Общество
На Камчатке нашли пропавших у термальных источников туристов
Общество
Российский турист погиб в ДТП с микроавтобусом на Пхукете
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Обстановка перед встречей России, Украины и США в Женеве. Фоторепортаж Политика, 13:33 
Температуру в батареях Москвы повысили из-за похолодания Город, 13:27
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 13:24
Кремль сообщил о поиске решения по энергетическому шантажу Венгрии Киевом Политика, 13:19
Самолет Нарьян-Мар — Уфа вынужденно вернулся в аэропорт вылета Общество, 13:19
Москву накроет снегопад с порывами ветра до 17 м/с Общество, 13:18
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В отеле на Пхукете рухнул лифт с шестью российскими туристами Общество, 13:15
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине Политика, 13:13
Песков сообщил о закрытом формате переговоров в Женеве Политика, 13:11
Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины Политика, 13:08
Экс-генерал США рассказал, как может выглядеть атака НАТО на Калининград Политика, 13:07
Арт, безвиз, лучший отель мира: зачем вам в Гонконг в 2026 году Стиль, 13:07
Как инвестировать 500 тыс. руб. в криптовалюту. Шесть стратегий Крипто, 13:02