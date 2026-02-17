В отеле на Пхукете рухнул лифт с шестью российскими туристами

Шесть человек пострадали при падении лифта в Пхукете

Фото: zhu difeng / Shutterstock

На Пхукете в отеле Tuana Hotels Casa Del Sol шесть россиян, включая ребенка, пострадали при падении лифта, сообщает The Phuket News.

Лифт с пассажирами — тремя мужчинами, двумя женщинами и восьмилетней девочкой — упал вскоре после того, как начал подниматься на пятый этаж. Все пассажиры получили незначительные травмы, девочка и один мужчина пожаловались на боли в спине. Пострадавших госпитализировали.

Отель сообщил изданию, что лифт временно не работает и требует ремонта. Руководство принесло извинения и отметило, что подробности инцидента станут известны после проверки.

В январе в Таиланде 23 гражданина России пострадали при столкновении туристического катера с рыболовецким судном. В результате инцидента одна россиянка скончалась.

Всего на борту катера находились 55 человека, включая трех членов экипажа. Помимо россиян на судне были также граждане Казахстана, Узбекистана, Киргизии.