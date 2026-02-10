 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Российский турист погиб в ДТП с микроавтобусом на Пхукете

Khaosod: российский турист погиб в ДТП с микроавтобусом на Пхукете
Фото: lovemydesigns / Shutterstock
Фото: lovemydesigns / Shutterstock

Российский турист погиб на Пхукете после наезда микроавтобуса в момент, когда он переходил прибрежную дорогу. Об этом сообщает тайское издание Khaosod со ссылкой на полицию.

ДТП произошло днем 9 февраля 2026 года в районе Муанг. По данным полиции, пострадавшего доставили в больницу, где он позже умер от полученных травм. Погибшего идентифицировали как 39-летнего гражданина России Александра Бондаренко.

Как сообщили правоохранители, микроавтобус двигался по дороге, когда мужчина, стоявший у обочины с друзьями, внезапно попытался перейти проезжую часть. Водитель не успел остановиться и сбил его. Водителя доставили в полицейский участок для допроса. Алкотестер не выявил алкоголя в его организме, отметили в полиции.

Власти уведомили российское посольство и заявили, что разбирательство будет продолжаться в соответствии с тайским законодательством. Тело погибшего планируют передать родственникам.

Один человек погиб и 4 ранены в ДТП с «Газелью» и автокраном в Приамурье
Общество
Фото:Прокуратура Амурской области

В январе 2025 года российский турист погиб в Таиланде в результате ДТП с мотоциклом, а его супруга была госпитализирована в тяжелом состоянии. Авария произошла поздно вечером 29 января в Паттайе, когда пара переходила дорогу — один автомобиль остановился, чтобы пропустить пешеходов, но ехавший следом мотоцикл не успел затормозить и сбил их.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Пхукет Таиланд россиянин турист ДТП с автобусом ДТП погибшие
