Российский турист погиб в ДТП с микроавтобусом на Пхукете

Фото: lovemydesigns / Shutterstock

Российский турист погиб на Пхукете после наезда микроавтобуса в момент, когда он переходил прибрежную дорогу. Об этом сообщает тайское издание Khaosod со ссылкой на полицию.

ДТП произошло днем 9 февраля 2026 года в районе Муанг. По данным полиции, пострадавшего доставили в больницу, где он позже умер от полученных травм. Погибшего идентифицировали как 39-летнего гражданина России Александра Бондаренко.

Как сообщили правоохранители, микроавтобус двигался по дороге, когда мужчина, стоявший у обочины с друзьями, внезапно попытался перейти проезжую часть. Водитель не успел остановиться и сбил его. Водителя доставили в полицейский участок для допроса. Алкотестер не выявил алкоголя в его организме, отметили в полиции.

Власти уведомили российское посольство и заявили, что разбирательство будет продолжаться в соответствии с тайским законодательством. Тело погибшего планируют передать родственникам.

В январе 2025 года российский турист погиб в Таиланде в результате ДТП с мотоциклом, а его супруга была госпитализирована в тяжелом состоянии. Авария произошла поздно вечером 29 января в Паттайе, когда пара переходила дорогу — один автомобиль остановился, чтобы пропустить пешеходов, но ехавший следом мотоцикл не успел затормозить и сбил их.