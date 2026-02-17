Переговоры по Украине в Женеве начнутся после 14 часов

Video

Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве начнутся после 14:00 мск, сообщает «РИА Новости». По данным источника агентства, переговоры стартуют в 12:30 по местному времени (14:30 мск).

Несколько часов назад в Женеву прибыла делегация из России. Ее возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Как пояснили в Кремле, Мединский возглавлял переговорную группу и в Абу-Даби, но в предыдущих двух раундах не участвовал, поскольку там речь шла о вопросах безопасности, которые касаются военных. В делегацию также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

Также на место переговоров прибыли представители США. В делегацию вошли министр армии США Дэн Дрисколл и главнокомадующий объединенными силами НАТО в Европе Алекс Гринкевич, специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер.

Предполагается, что встречи будут длиться два дня, как и предыдущие переговоры в Абу-Даби, прошедшие 23–24 января и 4–5 февраля.