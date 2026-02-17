Япония стала одним из растущих рынков для российского туризма

Фото: Cristi Croitoru / Shutterstock

Япония привлекает все больше внимания российских туристов, пишет South China Morning Post (SCMP).

Национальная туристическая организация страны (JNTO) сообщила, что в 2025 году число туристов из России выросло почти до 195 тыс., что на 96,3% больше, чем в 2024 году. В декабре Японию посетили 8,3 тыс. россиян — на 41,2% больше, чем годом ранее.

По данным SCMP, в 2019 году из разных регионов России было подано 53 тыс. заявлений на японскую визу, в 2024 году — 64 тыс., а в 2025 году — 133 тыс.

Профессор международных отношений токийского университета Кокушикан Яков Зинберг в комментарии This Week in Asia назвал рост интереса к поездкам в Японию ожидаемым и связал его, в частности, со слабой иеной и тем, что россиянам стало сложнее посещать Европу.

12 февраля в Москве (на Олимпийском проспекте, 16с5) и Санкт-Петербурге (на Стремянной улице, 21/5) открылись визовые центры Японии.

Визовый сбор за подачу документов составляет 970 руб. на заявителя. Для граждан России, стран СНГ и Грузии виза оформляется бесплатно. С граждан других стран помимо визового сбора может взиматься консульский сбор.

О том, что посольство Японии намерено открыть в России визовые центры, стало известно осенью 2025 года. Решение было связано с резким ростом числа обращений от россиян, планирующих поездки в Японию с туристическими целями.