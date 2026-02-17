 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Япония стала одним из растущих рынков для российского туризма

Фото: Cristi Croitoru / Shutterstock
Фото: Cristi Croitoru / Shutterstock

Япония привлекает все больше внимания российских туристов, пишет South China Morning Post (SCMP).

Национальная туристическая организация страны (JNTO) сообщила, что в 2025 году число туристов из России выросло почти до 195 тыс., что на 96,3% больше, чем в 2024 году. В декабре Японию посетили 8,3 тыс. россиян — на 41,2% больше, чем годом ранее.

По данным SCMP, в 2019 году из разных регионов России было подано 53 тыс. заявлений на японскую визу, в 2024 году — 64 тыс., а в 2025 году — 133 тыс.

Профессор международных отношений токийского университета Кокушикан Яков Зинберг в комментарии This Week in Asia назвал рост интереса к поездкам в Японию ожидаемым и связал его, в частности, со слабой иеной и тем, что россиянам стало сложнее посещать Европу.

Визовые центры Японии откроются в Москве и Петербурге
Политика
Фото:Александр Щербак / ТАСС

12 февраля в Москве (на Олимпийском проспекте, 16с5) и Санкт-Петербурге (на Стремянной улице, 21/5) открылись визовые центры Японии.

Визовый сбор за подачу документов составляет 970 руб. на заявителя. Для граждан России, стран СНГ и Грузии виза оформляется бесплатно. С граждан других стран помимо визового сбора может взиматься консульский сбор.

О том, что посольство Японии намерено открыть в России визовые центры, стало известно осенью 2025 года. Решение было связано с резким ростом числа обращений от россиян, планирующих поездки в Японию с туристическими целями.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
туризм Россия Япония поездки поездки за границу
Материалы по теме
Визовые центры Японии откроются в Москве и Петербурге
Политика
Визовые центры Японии открыли запись на подачу документов
Политика
Премьер Японии сочла «обидным» отсутствие мирного соглашения с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Соревнования перенесли из-за снегопада. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 15:04
Обстановка на месте переговоров в Женеве. Трансляция Политика, 15:00
Опубликована полная программа Форума будущих технологий – 2026 Пресс-релиз, 15:00
Провайдерам разрешат отключать домашний интернет за отказ от оптоволокна Технологии и медиа, 14:59
Apple выпустила iOS 26.4 beta 1. Какие функции порадуют владельцев iPhone Life, 14:57
Многие корейцы уверены, что бывшего президента признают виновным Общество, 14:55
В МОК заявили об отсутствии запрета Тутберидзе помогать Петросян на Играх Спорт, 14:53
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Средний возраст жителей Евросоюза вырос до 44,9 года Общество, 14:49
HR тратит лишнее: 3 ошибки, которые съедают бюджет компании Образование, 14:47
Минфин назвал ежегодные траты россиян на ставки Общество, 14:46
Когда в России заблокируют иностранные криптобиржи. Мнения экспертов Крипто, 14:42
Экс-губернатора Смирнова поставили на учет в СИЗО как склонного к суициду Политика, 14:39
С марта в России вступит в силу новый ГОСТ на отделку в новостройках Общество, 14:38
Аузан после приговора Варданяну пересказал его разговор с сыном
РАДИО
 Политика, 14:38