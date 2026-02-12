Визовые центры Японии откроются в Москве и Петербурге
С 12 февраля начинают работу сервисно-визовые центры Японии в Москве и Санкт-Петербурге.
В четверг, 12 февраля, прием заявлений будет осуществляться в посольстве Японии до 12:00, а после — в визовых центрах, говорится в сообщении посольства.
Московский визовый центр откроется на Олимпийском проспекте, 16с5. В Санкт-Петербурге центр заработает на Стремянной улице, 21/5. Прием документов будет производиться с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 (кроме выходных и праздников).
Подать документы можно только по предварительной записи. Сервисный сбор за подачу документов составляет 970 руб. Для граждан России и СНГ виза оформляется без консульского сбора. С граждан других стран помимо визового сбора может взиматься консульский сбор.
Минимальный срок оформления визы — четыре дня, однако посольство рекомендует подавать документы за несколько недель до планируемой поездки.
О планах Японии открыть визовые центры в России стало известно в октябре прошлого года. Как сообщило диппредставительство, решение связано с резким ростом числа обращений от россиян, планирующих поездки в Японию с туристическими целями.
Кроме того, турпоток из России в Японию за первую половину 2025 года вырос вдвое. Такой рост связывают с упрощением процедуры подачи документов на визу: с 2024 года от россиян больше не требуется подтверждение брони отеля.
