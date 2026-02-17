Военные сбили 27 дронов над Россией за два часа
Силы противовоздушной обороны в период с 07:00 до 09:00 мск сбили над регионами России 27 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Над акваторией Черного моря перехватили 15 дронов, по четыре аппарата средства ПВО уничтожили над Крымом и Пермским краем, еще три сбили над Краснодарским краем, один — над Белгородской областью.
Утром 17 февраля военное ведомство отчиталось об уничтожении 151 беспилотника. Аппараты, в частности, сбили над Крымом, Краснодарским краем и Калужской областью.
Вскоре в Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования из-за возможной атаки дронов, а глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о налете украинских беспилотников.
