Военные сбили 27 дронов над Россией за два часа

За два часа над российскими регионами сбито 27 БПЛА
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Силы противовоздушной обороны в период с 07:00 до 09:00 мск сбили над регионами России 27 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Над акваторией Черного моря перехватили 15 дронов, по четыре аппарата средства ПВО уничтожили над Крымом и Пермским краем, еще три сбили над Краснодарским краем, один — над Белгородской областью.

ВСУ предприняли одну из самых продолжительных атак на Севастополь
Политика

Утром 17 февраля военное ведомство отчиталось об уничтожении 151 беспилотника. Аппараты, в частности, сбили над Крымом, Краснодарским краем и Калужской областью.

Вскоре в Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования из-за возможной атаки дронов, а глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о налете украинских беспилотников.

