Общество
0

ФСБ раскрыла схему легализации мигрантов из Латинской Америки

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Силовики пресекли деятельность группы, организовавшей незаконный канал миграции для граждан одной из стран Латинской Америки и стран ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба ФСБ.

Установлено, что участники схемы легализовали иностранцев в России с помощью поддельных миграционных документов. Организатор вводил мигрантов в заблуждение, фиктивно трудоустраивал их и присваивал заработную плату, пользуясь неосведомленностью иностранных граждан в российском миграционном законодательстве.

В загородном доме, где располагались общежитие и офис фирмы, прошли обыски. Изъяты поддельные документы, электронные носители и средства связи. Организатора задержали сотрудники ФСБ, его арестовали. По другим фигурантам принимаются процессуальные решения.

Главное управление столичного МВД возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции организованной группой в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений в России). Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

В Москве выявили схему легализации более 3 тыс. мигрантов
Общество
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В декабре 2025 года сотрудники ФСБ, Росгвардии и МВД по подозрению в легализации более 2 тыс. иностранцев задержали 21 человека — организатора и 20 участников группы.

Задержанные, по данным МВД, с 2024 года заработали не менее 500 млн руб., помогая гражданам стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока нелегально въехать и остаться в России.

Подозреваемые передавали подразделениям по вопросам миграции ложные сведения о цели визита иностранцев и, допуская нарушения, оформляли приезжим приглашения на работу в качестве высококвалифицированных специалистов.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
ФСБ нелегальные мигранты Латинская Америка уголовное дело
