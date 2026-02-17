ФСБ раскрыла схему легализации мигрантов из Латинской Америки
Силовики пресекли деятельность группы, организовавшей незаконный канал миграции для граждан одной из стран Латинской Америки и стран ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба ФСБ.
Установлено, что участники схемы легализовали иностранцев в России с помощью поддельных миграционных документов. Организатор вводил мигрантов в заблуждение, фиктивно трудоустраивал их и присваивал заработную плату, пользуясь неосведомленностью иностранных граждан в российском миграционном законодательстве.
В загородном доме, где располагались общежитие и офис фирмы, прошли обыски. Изъяты поддельные документы, электронные носители и средства связи. Организатора задержали сотрудники ФСБ, его арестовали. По другим фигурантам принимаются процессуальные решения.
Главное управление столичного МВД возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции организованной группой в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений в России). Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.
В декабре 2025 года сотрудники ФСБ, Росгвардии и МВД по подозрению в легализации более 2 тыс. иностранцев задержали 21 человека — организатора и 20 участников группы.
Задержанные, по данным МВД, с 2024 года заработали не менее 500 млн руб., помогая гражданам стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока нелегально въехать и остаться в России.
Подозреваемые передавали подразделениям по вопросам миграции ложные сведения о цели визита иностранцев и, допуская нарушения, оформляли приезжим приглашения на работу в качестве высококвалифицированных специалистов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото
Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России
Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»
Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте
Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем
Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян