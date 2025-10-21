 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Москве выявили схему легализации более 3 тыс. мигрантов

В Москве выявили схему легализации более 3 тыс. мигрантов через фирму-однодневку
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Спецназ Росгвардии совместно с ФСБ и полицией пресек канал незаконной миграции в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, злоумышленники с помощью поддельных документов легализовали пребывание в России более 3 тысяч иностранных граждан. Незаконная схема заключалась в фиктивном трудоустройстве мигрантов в фирмы-однодневки.

Во время обысков были изъяты подложные трудовые договоры, печати фиктивных организаций и другие доказательства. По подозрению в причастности к противоправной деятельности задержаны сотрудники кадрового агентства и столичной строительной компании.

МВД опубликовало видео рейда против мигрантов в кафе в Москве
Общество

Ранее, 16 октября, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о похожем случае. Он заявила, что силовики задержали сотрудниц строительной компании в Москве по подозрению в регистрации мигрантов через фирму-однодневку. Нарушительницы таким образом продлевали сроки пребывания мигрантов, давая им основания получить регистрацию.

При этом схема позволяла самим подозреваемым уклоняться от уплаты налогов и страховых взносов. В результате следователи возбудили дело об организации незаконной миграции. Речь идет о ст. 322.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
задержание Москва мигранты Росгвардия ФСБ
Материалы по теме
МВД опубликовало видео рейда против мигрантов в кафе в Москве
Общество
В Москве полиция пришла в кафе из-за мигрантов, его работу приостановили
Общество
Володин назвал число выдворенных за восемь месяцев мигрантов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Суд приговорил совершившего покушение на Фицо к 21 году лишения свободы Политика, 10:32
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Число отравившихся в Бурятии возросло до 121 человека Общество, 10:28
В Польше задержали восемь человек за подготовку диверсий Политика, 10:27
Жителю Тюменской области дали 15 лет за передачу данных о воинской части Политика, 10:24
Язык мемов и смайликов: как продавать продукты разным поколениям онлайнПодписка на РБК, 10:22
«Сбер» повысил ставки по вкладам Финансы, 10:21
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 10:19
Двойник на станции: как цифровые копии предприятий меняют энергетику Отрасли, 10:16
Бренд для своих: как компании привлекают и удерживают лучших кандидатов Отрасли, 10:09
Мэра второго по величине города Армении арестовали за взятки на 2 месяца Политика, 10:08
«Цифра» едет за границу: как развивается российский ИТ-экспорт Национальные проекты, 10:07
Андрей Лихачев, «СберСити» — про умный город для стартапов и будущего Недвижимость, 10:05
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03