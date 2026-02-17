Британская полиция создала группу для расследования дела принца Эндрю

Принц Эндрю (Фото: Steve Parsons / Getty Images)

Национальный совет начальников полиции Великобритании (NPCC) объявил о создании специальной координационной группы для расследования новых обвинений в адрес высокопоставленных британцев, фигурирующих в опубликованных документах по делу Джеффри Эпштейна. Под прицелом правоохранителей оказались бывший министр и экс-посол Великобритании в США лорд Питер Мандельсон, а также принц Эндрю, герцог Йоркский, сообщает The Telegraph.

Как минимум три полицейских управления — Скотленд-Ярд, полиция Темз-Вэлли и полиция Суррея — в настоящее время оценивают заявления, связанные с обнародованием файлов Эпштейна. Скотленд-Ярд изучает обвинения в том, что лорд Мандельсон совершил должностное преступление. По версии следствия, занимая пост министра по делам бизнеса, он мог передавать финансисту Джеффри Эпштейну конфиденциальную правительственную информацию. Полиция Темз-Вэлли, в свою очередь, оценивает аналогичные заявления против принца Эндрю, который в прошлом занимал должность торгового представителя Великобритании. Кроме того, изучается жалоба о предполагаемой торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Отдельные обвинения в адрес принца Эндрю также рассматривает полиция Суррея.

Созданная группа, которую возглавит старший командор Луиза Рольф, включает полицейских экспертов по половым преступлениям. Хотя группа не является самостоятельным следственным органом, она будет координировать действия всех вовлеченных структур. Это может включать взаимодействие с Минюстом США для получения неотредактированных документов из архивов Эпштейна. На прошлой неделе следователи Скотленд-Ярда и полиции Темз-Вэлли уже провели переговоры с юристами Королевской прокурорской службы.

Представитель NPCC заявил, что группа создана для «поддержки небольшого числа полицейских управлений, оценивающих заявления, появившиеся после публикации файлов Эпштейна». В ведомстве подчеркнули, что продолжат совместную работу по оценке «миллионов опубликованных документов», чтобы понять все потенциальные последствия.

Директор публичных преследований Стивен Паркинсон в интервью заявил, что его работа — «обеспечивать соблюдение закона без страха и предвзятости», подчеркнув, что «никто не стоит выше закона» и на это не влияет статус соответствующего лица.

30 октября король Великобритании Карл III лишил принца Эндрю королевских титулов и распорядился о его выселении из резиденции в Виндзоре. В заявлении Букингемского дворца подчеркивается, что эти санкции были сочтены необходимыми, несмотря на то что принц Эндрю продолжает отрицать все, связанное с его дружбой с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в торговле людьми и покончившим с собой перед процессом.