«РИА Новости» сообщает, что Уиткофф прибыл в Женеву на переговоры

Фото: РИА Новости
Борт, на котором, предположительно, прилетел спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, прибыл в Женеву, сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, бизнес-джет Bombardier Global 7500 приземлился в аэропорту Женевы в 9:55 мск.

Материал дополняется

Елена Наумова
Швейцария Женева переговоры
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
В Польше заявили о подготовке иска к России о репарациях Политика, 10:32
У экс-главы Южно-Сибирского Росприроднадзора изъяли имущество на ₽10 млрд Общество, 10:28
«РИА Новости» сообщает, что Уиткофф прибыл в Женеву на переговоры Политика, 10:22
Новая Москва стала лидером по числу и доле сделок в новостройках в январе Недвижимость, 10:20
Из лучшего игрока в тренера: как специалисту освоить роль лидераПодписка на РБК, 10:17
Прилет российской делегации в Женеву на переговоры. Полное видео Политика, 10:17
Apple анонсировала первую большую премьеру в 2026-м. Чем удивит компания Life, 10:12
Когда онлайн-сервисы не смогут автоматически списать деньги. Разбор Инвестиции, 10:10
Место проведения трехсторонних переговоров в Женеве. Видео Политика, 10:09
CNN рассказал о непонимании США, что будет после свержения режима в Иране Политика, 10:09
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Обстановка у места проведения переговоров России, США и Украины. Видео Политика, 10:03
WSJ узнала о решении Goldman Sachs отказаться от политики равенства Общество, 10:00
Украинские военные начнут обучать боевому опыту немецких солдат Политика, 09:53